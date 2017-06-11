حدث في مثل هذا اليوم 11 يونيو.. الحكم بسجن "مانديلا" مدى الحياة2017-06-11 08:29:17
786 - وقوع موقعة فخ بين العلويين والعباسيين.
1770 - المستكشف البريطاني جيمس كوك يكتشف «الحاجز المرجاني العظيم» على سواحل أستراليا، وهو أكبر تجمع للشعاب المرجانية في العالم.
1776 - «الكونغرس القاري» وهو الكيان التشريعي للمستعمرات الأمريكية التي كانت تابعة للسيطرة البريطانية ينهي مشروع إعلان الاستقلال الأمريكي.
1930 - القوات العسكرية الإيرانية والتركية تهاجم المنتفضين الأكراد في مدينة أغري التركية.
1932 - محمد علي العابد يتسلم رئاسة سوريا.
1937 - جوزيف ستالين يعدم ثمانية من جنرالات الجيش بتهمة الخيانة العظمى.
1943 - الحامية الإيطالية على بانتليريا تستسلم بعد تعرضها لقصف جوي ثقيل وذلك في الحرب العالمية الثانية، وهي أول أرض استولت عليها القوة الجوية وحدها.
1951 - البرتغال تعلن اعتبار موزمبيق الأفريقية جزء من الأراضي البرتغالية باعتبارها إقليمًا فيما وراء البحار.
1958 - مجلس الأمن الدولي يقرر إرسال مراقبين إلى لبنان بعد تفجر أزمة سياسية بين الرئيس كميل شمعون ومعارضيه.
1964 - الحكم على الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا بالسجن مدى الحياة.
1970 - القوات الأمريكية تغادر «قاعدة هويلس» الليبية بعد نحو 25 عامًا من احتلالها بعد طردها للقوات الإيطالية والألمانية منها في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
1971 - الولايات المتحدة تلغي القطيعة الاقتصادية مع الصين والتي دامت 21 سنة.
1982 - سوريا وإسرائيل توافقان على وقف إطلاق النار في البقاع اللبناني بعد حوالي خمسة أيام من القتال الشرس بين الجانبين في إطار الاجتياح الإسرائيلي إلى لبنان.
2001 - تنفيذ حكم الإعدام بالمسؤول عن تفجير المبنى الفيدرالي في ولاية أوكلاهوما تيموثي مك فاي.
2004 - السعودية والولايات المتحدة تجريان تحقيقات مشتركة في مخطط مزعوم للزعيم الليبي معمر القذافي في اغتيال ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز.
2005 - إفتتاح موقع تك كرانش.
2009 - منظمة الصحة العالمية تعلن مرض إنفلونزا الخنازير وباء عالمي.
2010 - افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم التاسعة عشر المقامة في جنوب أفريقيا.
2016 - مقتل 16 شخصاً على الأقل وإصابة 35 آخرين في تفجيرين انتحاريين بمنطقة السيدة زينب في ريف دمشق نفذه انتحاري بحزام ناسف والثاني بسيارة مفخخة.
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