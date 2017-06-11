 Moheet on google
الأحد 11 يونيو 2017 09:04 صباحاً
روابط سريعة
حدث في مثل هذا اليوم 11 يونيو.. الحكم بسجن "مانديلا" مدى الحياة
مانديلا

حدث في مثل هذا اليوم 11 يونيو.. الحكم بسجن "مانديلا" مدى الحياة

2017-06-11 08:29:17

786 - وقوع موقعة فخ بين العلويين والعباسيين.
1770 - المستكشف البريطاني جيمس كوك يكتشف «الحاجز المرجاني العظيم» على سواحل أستراليا، وهو أكبر تجمع للشعاب المرجانية في العالم.
1776 - «الكونغرس القاري» وهو الكيان التشريعي للمستعمرات الأمريكية التي كانت تابعة للسيطرة البريطانية ينهي مشروع إعلان الاستقلال الأمريكي.
1930 - القوات العسكرية الإيرانية والتركية تهاجم المنتفضين الأكراد في مدينة أغري التركية.
1932 - محمد علي العابد يتسلم رئاسة سوريا.
1937 - جوزيف ستالين يعدم ثمانية من جنرالات الجيش بتهمة الخيانة العظمى.
1943 - الحامية الإيطالية على بانتليريا تستسلم بعد تعرضها لقصف جوي ثقيل وذلك في الحرب العالمية الثانية، وهي أول أرض استولت عليها القوة الجوية وحدها.
1951 - البرتغال تعلن اعتبار موزمبيق الأفريقية جزء من الأراضي البرتغالية باعتبارها إقليمًا فيما وراء البحار.
1958 - مجلس الأمن الدولي يقرر إرسال مراقبين إلى لبنان بعد تفجر أزمة سياسية بين الرئيس كميل شمعون ومعارضيه.
1964 - الحكم على الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا بالسجن مدى الحياة.
1970 - القوات الأمريكية تغادر «قاعدة هويلس» الليبية بعد نحو 25 عامًا من احتلالها بعد طردها للقوات الإيطالية والألمانية منها في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
1971 - الولايات المتحدة تلغي القطيعة الاقتصادية مع الصين والتي دامت 21 سنة.
1982 - سوريا وإسرائيل توافقان على وقف إطلاق النار في البقاع اللبناني بعد حوالي خمسة أيام من القتال الشرس بين الجانبين في إطار الاجتياح الإسرائيلي إلى لبنان.
2001 - تنفيذ حكم الإعدام بالمسؤول عن تفجير المبنى الفيدرالي في ولاية أوكلاهوما تيموثي مك فاي.
2004 - السعودية والولايات المتحدة تجريان تحقيقات مشتركة في مخطط مزعوم للزعيم الليبي معمر القذافي في اغتيال ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز.
2005 - إفتتاح موقع تك كرانش.
2009 - منظمة الصحة العالمية تعلن مرض إنفلونزا الخنازير وباء عالمي.
2010 - افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم التاسعة عشر المقامة في جنوب أفريقيا.
2016 - مقتل 16 شخصاً على الأقل وإصابة 35 آخرين في تفجيرين انتحاريين بمنطقة السيدة زينب في ريف دمشق نفذه انتحاري بحزام ناسف والثاني بسيارة مفخخة.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3