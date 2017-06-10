طالب الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، الشباب بضرورة نشر قيمة التسامح والبعد عن الغضب أو الزعل، موجها رسالة للنظام الحاكم في السودان بسبب “افتعال الأزمات مع مصر”.

وقال “الفقي” في حواره مع نجوم إف إم، عن علاقته بزاهي حواس: “حواس لو راح عشاء ولم يجدني فيه يحتج ويمشي، وبيني وبينه محبة شديدة وفي ظاهرها مداعبات وعلاقات قديمة بيننا، وياليت مصر تستفيد به وتجعله مبعوثها للسياحة والثقافة والآثار في دول العالم المختلفة ولكننا لم نفعل ذلك كالمعتاد”.

ووجه الفقي عتابا للسودان، قائلا: “عاتبين على نظام الحكم في السودان ولا يترك فرصة ويفتعل مع مصر مشكلات وهذا الأمر يضايقني كثيرا، مع العلم إن الرئيس عمر البشير لما كان مطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية، وقفت مصر إلى جانبه، وقالت إن مجرمي الحرب في إسرائيل لم يحاكمهم أحد فكيف تقدمون على محاكمة رئيس عربي، ومع ذلك لما انقشعت الغمة وحصل ارتياح في الموقف لم يترك مناسبة وإلا أخذ يبدأ حملة كبيرة على الدولة المصرية في هذه الظروف”.

وعن أمر يغضبه من نفسه، كشف: “أريد تقليل وزني وبحاول أحيانا ولكن مفيش نجاحات مشهودة وهذا يغضبني، وعايز أقول الشباب الكراهية طاقة لا يجب أن تبذلوا جهدا من أجلها ولكن الحب والانفتاح والتسامح لا تستغرق منك جهدا، ولكنها تعبر عن ذاتك فلتتمسك بها ولتبتعد عن أسباب البغضاء والكراهية والضيق ليحترم كل منا خيارات الأخر جتى نعيش سويا”.