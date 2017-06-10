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حمادة هلال: تامر حسني أفضل من غنى للمرأة
حمادة هلال

حمادة هلال: تامر حسني أفضل من غنى للمرأة

2017-06-10 22:57:08
كتب - متابعات

قال الفنان حمادة هلال، إن تامر حسني هو أفضل من غنى للمرأة، نظرا لأنه يشتهر باللون الرومانسي منذ ظهوره على الساحة.

وقال حمادة هلال في حواره مع “احكي يا شهريار”، على “نجوم إف إم”، اليوم السبت: “تامر حسني هو من أفضل غنى للمرأة، كونه يسير في الطريق الرومانسي منذ بدايته، شيرين وأنغام صوت المرأة في الغناء العربي، وأنا فخور بأن الثنائي مصري”.

وأضاف “هلال”، أن ميرفت أمين، أجمل امرأة وكان نفسي أقابلها، متابعا: “بفضل الله لم أقابلها فقط بل عملنا سويا، وحينما قابلتها أدركت أنها ليست فقط جميلة شكلا بل وأيضا روحا وأخلاقا وشخصية.

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