قال مدير المؤسسة الوطنية للنفط التابع للحكومة المؤقتة ناجى المغربي، إن قطر تأثرت كثيرا بقرار المقاطعة العربية، رغم أنها تدعي غير ذلك.

وقال “المغربي”، في حوار مع برنامج “رأي عام”، على قناة “Ten”، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، اليوم السبت، إن الشركات العالمية “طمعانة” في الثروات الليبية وأبرزها شركة “شل”، مضيفا: وهناك أعضاء بالمجلس الرئاسي الليبي يحاولون مساعدة تلك الشركات على الاستحواذ على ثرواتنا”.

وأوضح “المغربي”، أن قطر حاولت أيضا عن طريق رجالها في ليبيا تأسيس مؤسسة للغاز الليبي، ولكن فشلت محاولاتها، في محاولة واضحة للسيطرة على العصب الاقتصادي الليبي، حيث أن الغاز يمثل 85%، من إنتاج ليبيا من الثروات الطبيعية.