 Moheet on google
الأحد 11 يونيو 2017 12:12 صباحاً
روابط سريعة
مدير مؤسسة النفط الليبية يكشف محاولات قطر للسيطرة على عصب الاقتصاد
ليبيا

مدير مؤسسة النفط الليبية يكشف محاولات قطر للسيطرة على عصب الاقتصاد

2017-06-10 22:55:47
كتب - متابعات

قال مدير المؤسسة الوطنية للنفط التابع للحكومة المؤقتة ناجى المغربي، إن قطر تأثرت كثيرا بقرار المقاطعة العربية، رغم أنها تدعي غير ذلك.

وقال “المغربي”، في حوار مع برنامج “رأي عام”، على قناة “Ten”، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، اليوم السبت، إن الشركات العالمية “طمعانة” في الثروات الليبية وأبرزها شركة “شل”، مضيفا: وهناك أعضاء بالمجلس الرئاسي الليبي يحاولون مساعدة تلك الشركات على الاستحواذ على ثرواتنا”.

وأوضح “المغربي”، أن قطر حاولت أيضا عن طريق رجالها في ليبيا تأسيس مؤسسة للغاز الليبي، ولكن فشلت محاولاتها، في محاولة واضحة للسيطرة على العصب الاقتصادي الليبي، حيث أن الغاز يمثل 85%، من إنتاج ليبيا من الثروات الطبيعية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3