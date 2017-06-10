قال اللواء طارق حسونة مدير أمن محافظة الغربية إنه في إطار ضبط الخارجين عن القانون ، شنت مباحث الغربية حملة أسفرت عن ضبط 8 أسلحة نارية (2 طبنجة - 6 فرد خرطوش - 5 طلقات عيار 9 م - 1 طلقة عيار 6.5 - 19 طلقة خرطوش) و7 قضية إتجار في مواد مخدرة و 19 قطعة سلاح أبيض.

كما تم ضبط 6 مسجل خطر و 4 هاربين من قضايا سرقة وشروع في قتل و 12 قضية تموينية و 5 حكم في جناية و 210 أحكام في جنح الحبس الجزئي والمستأنف في مجال ضبط المخالفات المرورية.

وتم كذلك ضبط 55 سيارة بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير 12 سيارة لتجاوز خط السير و36 دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص و 70 إنتظار خاطيء و190 مخالفة على نموذج 125.