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جمال بيومي: أوربا تنقرض
السفير جمال بيومي‎

جمال بيومي: أوربا تنقرض

2017-06-10 22:34:57
كتب - متابعات

أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المانيا وفرنسا ودول أوروبا المتقدمة تنقرض نظرًا لأن معدلات المواليد أقل من معدلات الوفيات ولذلك فهي ترحب بالهجرة على أن تكون هجرة مشروعة.

وقال في حواره على شاشة “إكسترا نيوز”، مساء السبت، إن ألمانيا ترحب بالهجرة من مصر لأن بلادنا وجه مقبول هناك ولكن لابد أن يكون وفق إطار شرعي، منوها أن ألمانيا تحتاج لمهاجرين ولكن الضغط والدفع بآلاف المهاجرين بشكل غير منظم هذا يعد خطر على ألمانيا.

ولفت إلى أن هناك مليون مصر يعيشون فى دول أوروبا بشكل قانوني، ومرحب بهم هناك، ولابد من زيادة تلك الأعداد إلى 2 مليون.

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