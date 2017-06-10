مصرع 6 أشخاص على الأقل نتيجة الأمطار الغزيرة بإقليم البنجاب الباكستاني2017-06-10 22:24:12
لقى 6 أشخاص على الأقل مصرعهم من جراء الأمطار الغزيرة التى ضربت اليوم بعض مدن إقليم البنجاب الباكستاني .
وذكرت قناة جيو الباكستانية في نشرتها الليلة باللغة الإنجليزية ، أن الأمطار الغزيرة فضلا عن العواصف الرعدية أدت أيضا إلى جرح أكثر من 28 شخصا في مناطق متفرقة من مولتان ولودهاران .. مشيرة إلى أن التيار الكهربائي انقطع عن مناطق شاسعة من البنجاب .
وأشارت قناة جيو إلى أن 4 أشخاص من القتلى الستة لقوا حتفهم جنوب البنجاب من جراء عواصف رعدية.
-
محافظ أسوان يوجه بسرعة احتواء تداعيات حريق محطة محولات كرم الديب
تابع محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي اليوم /السبت/ جهود احتواء تداعيات حريق محطة محولات كهرباء كرم الديب بمركز كوم أمبو للوقوف على الجهود الجارية من قبل المسئولين ...Sat, 10 Jun 2017 16:22:33 GMT
-
كوريا الجنوبية تطبع الجلد البشري
استطاع علماء من كوريا الجنوبية، في سابقة هي الأولى من نوعها، استنساخ الجلد البشري باستخدام أحدث طرق الطباعة ثلاثية الأبعاد. ولتسهيل عملية الطباعة يتم استخدم آلية ...Sat, 10 Jun 2017 13:21:56 GMT
-
أجندة "محيط" الإخبارية ليوم الأحد الموافق 11 يونيو 2017
القاهرة .. تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؛ مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية المعروفة إعلاميًا ...Sat, 10 Jun 2017 16:30:32 GMT
-
مقتل جنديين أمريكيين وإصابة اثنين آخرين على يد جندي أفغاني
قام جندي أفغاني من القوات الخاصة بقتل جنديين أمريكيين، وأصاب اثنين آخرين خلال عملية مشتركة في ولاية ننجرهار في شرق أفغانستان، والتي تعد أحد معاقل تنظيم (داعش) ...Sat, 10 Jun 2017 18:13:57 GMT
-
إنجاب الإناث يطيل عمر الأب
كشفت دراسة بريطانية أن إنجاب الإناث لا يضيف فقط جمالاً لحياة الأب، ولكن أيضاً يمثل دفعة لمسيرته المهنية ويطيل من عمره ويجعله زوجاً أفضل..واكدت الدراسة التي أجرتها ...Sat, 10 Jun 2017 12:13:46 GMT
-
الأمن الكويتي يستدعي 3 مواطنين ضمن قائمة الإرهاب العربية
استدعى جهاز أمن الدولة في الكويت الـ 3 كويتيين الذين وردت أسماؤهم ضمن قائمة الإرهاب التي أصدرتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين. وقالت صحيفة “القبس الكويتية ...Sat, 10 Jun 2017 07:37:01 GMT
-
لبنان: إرجاء إقرار قانون جديد للانتخابات إلى 16 يونيو
قرر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، تأجيل الجلسة التشريعية المخصصة لإقرار قانون جديد للانتخابات إلى السادس عشر من حزيران/يونيو الجاري. ويشهد ...Sat, 10 Jun 2017 10:02:24 GMT
-
السعودية تستعد لمواجهة صواريخ إيران
تعتزم المملكة العربية السعودية شراء منظومات صواريخ مضادة للصواريخ وأقمار صناعية للتجسس ووسائل حديثة لإدارة القوات المسلحة من الولايات المتحدة حسب مصادر إعلامية ...Sat, 10 Jun 2017 09:49:23 GMT
-
رياضة النواب" تطالب بسحب تنظيم مونديال ٢٠٢٢ من قطر لرعايتها للإرهاب
طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الجمعية العمومية للاتحاد الدولى لكرة القدم /الفيفا/ عقد اجتماع عاجل وطارئ للاستجابة للمطالب ...Sat, 10 Jun 2017 18:11:05 GMT