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مصرع 6 أشخاص على الأقل نتيجة الأمطار الغزيرة بإقليم البنجاب الباكستاني
جثة

مصرع 6 أشخاص على الأقل نتيجة الأمطار الغزيرة بإقليم البنجاب الباكستاني

2017-06-10 22:24:12
كتب - أ ش أ

لقى 6 أشخاص على الأقل مصرعهم من جراء الأمطار الغزيرة التى ضربت اليوم بعض مدن إقليم البنجاب الباكستاني .
وذكرت قناة جيو الباكستانية في نشرتها الليلة باللغة الإنجليزية ، أن الأمطار الغزيرة فضلا عن العواصف الرعدية أدت أيضا إلى جرح أكثر من 28 شخصا في مناطق متفرقة من مولتان ولودهاران .. مشيرة إلى أن التيار الكهربائي انقطع عن مناطق شاسعة من البنجاب .
وأشارت قناة جيو إلى أن 4 أشخاص من القتلى الستة لقوا حتفهم جنوب البنجاب من جراء عواصف رعدية.

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