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روسيا وأمريكا يشددان على ضرورة حل الأزمة القطرية من خلال الحوار
الشيخ تميم بن حمد آل ثان أمير قطر

روسيا وأمريكا يشددان على ضرورة حل الأزمة القطرية من خلال الحوار

2017-06-10 22:09:55
كتب - أ ش أ

شددت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، على ضرورة حل الأزمة القطرية من خلال الحوار.
وأكد وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم السبت، طبقا لقناة “روسيا اليوم”، على ضرورة الحوار، وأبديا استعدادهما لتقديم المساعدة.
وكان لافروف قال في وقت سابق خلال اجتماع مع نظيره القطري في موسكو إن روسيا لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى أو العلاقات بينها، لكنها قلقة من الأزمة الحالية بين قطر ودول خليجية وعربية وتدعو إلى حلها عبر الحوار.
وأكد الوزير الروسي أن الطريق إلى تسوية الوضع حول قطر يمر عبر الحوار المباشر، موضحا أن موسكو تواصل اتصالاتها بمعظم أطراف الأزمة، وأنها مستعدة لاتخاذ خطوات إضافية لدعم جهود التسوية.

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