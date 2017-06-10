هذا هو أجر نيللي كريم في مقلب "رامز تحت الأرض"

للمرة الأولى تقع الفنانة المصرية نيللي كريم، ضحية لمقلب الفنان رامز جلال في برنامج «رامز تحت الأرض»، والذي يقوم بتصويره في الإمارات.

وذكرت بعض المصادر أن الفنانة نيللي كريم، تلقت مبلغ خيالي مقابل موافقتها على عرض الحلقة وهو مليون و700 ألف جنيه، ويعد هو الأجر الأعلى بين أجور النجوم المصريين.

يذكر أن برنامج رامز جلال واجه العديد من المشاكل ومنها رفع دعوى ضده من المستشار مرتضى منصور النائب بالبرلمان ورئيس نادي الزمالك طالب بالكشف عن قواه العقلية وإيداعه مستشفى المجانين، لأنه بمقالبه يعرض حياة ضيوفه للخطر، كما تم إصدار فتوى تحرم عرض برنامجه.