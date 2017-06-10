غادة عادل تستعيد "شورت" سارة سلامة.. صور2017-06-10 21:48:47
في مشاهد غير متوقعة خرجت الفنانة المصرية غادة عادل عن المألوف مرتدية ملابس أكثر جرأة في مسلسل “عفاريت عدلي علام” ما عرضها لانتقادات من قبل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
استعادت غادة بتلك الملابس أزمة “الشورت” الشهير الذي ارتدته سارة سلامة في مسلسل “ابن حلال” الذي عرض أيضا خلال شهر رمضان وعرضها لانتقادات واسعة.
يعد هذا هو التعاون الأول بين غادة والنجم الكبير عادل إمام ومحطة هامة في مشوارها الفني حيث اعتبرتها في تصريحات صحفية “فرصة العمر” بالنسبة لها.
غادة قدمت في رمضان العام الماضي أول بطولة تليفزيونية مطلقة لها من خلال مسلسل “الميزان” والذي حقق نجاحا كبيرا وأثبت قدراتها الفنية الكبيرة.
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