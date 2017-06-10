رزق الفنان المصري محمد أسامة الشهير بـ “أوس أوس” بمولوده الأول من زوجته رويدا.

نجم مسرح مصر كتب على حسابه الشخصي عبر «أنستجرام»: «أهلا عمر محمد أسامة الحمد والشكر لله رب العالمين».

أوس أوس استقبل العديد من التعليقات التي باركت له وصول ابنه الأول، وكان الخبر مفاجئ على بعض الجمهور وخاصة أن الفنان لم ينشر صور لزوجته وهي حامل.

أوس أوس يشارك هذا العام في مسلسل «خلصانة بشياكة» مع أحمد مكي ودينا الشربيني.