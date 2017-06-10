أعلنت متحدثة باسم منظمة الإغاثة الإسبانية (الأذرع المفتوحة) اليوم السبت مصرع إثنين من المهاجرين غير الشرعيين خلال عملية انقاذ قبالة سواحل ليبيا ، أسفرت أيضا عن انتشال أكثر من ألف شخص أحياء.

ونقلت شبكة (ايه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية عن المتحدثة قولها إن شخصين آخرين عثرا عليهما في حالة حرجة خلال عملية الإنقاذ بمشاركة 6 منظمات إنسانية أسفرت عن انتشال 1058 أحياء.

وأشارت الشبكة الأمريكية الى أن ليبيا تمثل مركزا أساسيا لعمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين الى أوروبا بإستخدام قوارب متهالكة تسفر في أغلب الأحيان عن غرق أعداد هائلة من هؤلاء المغامرين.