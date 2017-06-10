 Moheet on google
السبت 10 يونيو 2017 10:43 مساءً
روابط سريعة
مصرع شخصين وإنتشال أكثر من ألف شخص أحياء قبالة سواحل ليبيا
موتى كفن جثة

مصرع شخصين وإنتشال أكثر من ألف شخص أحياء قبالة سواحل ليبيا

2017-06-10 21:35:55
كتب - أ ش أ

أعلنت متحدثة باسم منظمة الإغاثة الإسبانية (الأذرع المفتوحة) اليوم السبت مصرع إثنين من المهاجرين غير الشرعيين خلال عملية انقاذ قبالة سواحل ليبيا ، أسفرت أيضا عن انتشال أكثر من ألف شخص أحياء.
ونقلت شبكة (ايه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية عن المتحدثة قولها إن شخصين آخرين عثرا عليهما في حالة حرجة خلال عملية الإنقاذ بمشاركة 6 منظمات إنسانية أسفرت عن انتشال 1058 أحياء.
وأشارت الشبكة الأمريكية الى أن ليبيا تمثل مركزا أساسيا لعمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين الى أوروبا بإستخدام قوارب متهالكة تسفر في أغلب الأحيان عن غرق أعداد هائلة من هؤلاء المغامرين.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3