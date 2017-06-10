قال محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي ، إنه تم غلق 10 منشآت ومحلات ومخازن تموينية وغذائية تابعة للشركة العامة لتجارة السلع التموينية بمركز ومدينه نبروة وإعدام 50 كيلو أغذية متنوعة وتحرير 11 محضر جنحة صحية ، وذلك لوجود خطر داهم وعدم وجود ترخيص ونقص في الاشتراطات الصحية .

ووجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه نبروة بالتنسيق مع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وتنفيذ الغلق للمنشآت المخالفة.

وأكد المحافظ استمرار جهود مديرية الصحة .. مثمنا ما تقوم به من حـملات للتفتيش على المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز حرصاً على صحة وحياة المواطنين.

جاءت قرارات محافظ الدقهلية بعد الاطلاع على التقرير الذي عرضه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة للحملة التي قام بها فريق من مراقبي الأغذية بالإدارة الصحية بنبروة على عدد من المنشآت الغذائية بمركز نبروة .