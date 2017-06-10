أعلنت حركة طالبان الأفغانية مسئوليتها عن الاعتداء الذي وقع في ولاية ننجرهار في شرق أفغانستان وأدي إلي مقتل جنديين أمريكيين وإصابة اثنين أخرين علي يد جندي أفغاني.

ونقلت قناة سكاي نيوز بالعربية الليلة عن الحركة قولها :” إن المنفذ هو أحد مسلحيها الذي تسلل الى صفوف القوات الخاصة”.

وقد قام جندي أفغاني من القوات الخاصة بقتل جنديين أمريكيين ، فيما أصاب اثنين آخرين خلال عملية مشتركة في ولاية ننجرهار في شرق أفغانستان والتي تعد أحد معاقل تنظيم داعش في البلاد.

وقال التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في بيان مقتضب إنه على علم بالحادثة التي وقعت في شرق افغانستان، مضيفا إنه سيدلي بمزيد من المعلومات في الوقت المناسب.