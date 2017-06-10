أعلن محافظ الأقصر محمد بدر أن مجلس الوزراء قرر رفع ميزانية شبكات الطرق والمواصلات بالمحافظة لأكثر من ضعف المبلغ بالميزانية الماضية ، وذلك للقيام بأكبر خطة لرفع كفاءة شبكات الطرق الداخلية والرئيسية بمختلف مدن المحافظة خلال الفترة المقبلة ، كما يجرى العمل على قدم وساق على إنهاء رصف كل الشوارع بالمدينة عقب تركيب خطوط الغاز والكهرباء أسفل الأرض.

وأضاف المحافظ - في تصريح اليوم السبت - إنه كلف رئيس مجلس مدينة الأقصر العميد أحمد طارق بالقيام بجولات صباحية ومسائية لمتابعة المراحل النهائية لأعمال رصف الطرق بمدينة الأقصر ، وذلك عقب الإنتهاء من أعمال الحفر الخاصة بتوصيل الغاز وتركيب الكابلات الكهربائية الأرضية بها ، كما طالبه بسرعة استكمال أعمال دهان البلدورات وعمليات التخطيط المروري للشارع، وتطويره وإظهاره بالمظهر اللائق.

وأكد أنه تم الانتهاء من رصف شارع المدينة المنورة بالكامل ووضع علامات إرشادية عليه لتسهيل عبور المواطنين والسيارات ، ويجري العمل على رصف شارع التلفزيون وكل الشوارع المتفرعة من الشارعين للتسهيل على الأهالي ، مشدداً على ضرورة التواجد المستمر لمسئولي مديرية الطرق في مواقع العمل على مدار الـ 24 ساعة، والتنسيق الكامل مع شركتي الكهرباء والغاز في كل موقع أثناء عمليات الحفر، ورصف الطرق فور الانتهاء من أعمال الحفر وتركيب الغاز والكهرباء.

من جانبه ، أكد رئيس مجلس مدينة الأقصر أنه تم توفير 20 مليون جنيه بدعم من محافظ الأقصر ، وذلك خارج الخطة الاستثمارية للعام المالي 2017 - 2016، وذلك لرصف طرق المدينة التي انتهى مشروع الغاز بها.

وأهاب رئيس المدينة بالمواطنين في تلك المناطق، بضرورة سرعة التعاقد مع شركة الغاز لعمل الوصلات الفرعية للغاز وتوصيلها للمنازل قبل البدء في عملية الرصف، وإلا سيضطر المجلس لتحميل المواطنين تكاليف إعادة الرصف بعرض الشارع، حال تخلف تعاقد المواطنين مع شركة الغاز، وتركيب الوصلات للمنازل بعد انتهاء الرصف.