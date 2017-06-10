مجلس الوزراء يقرر رفع ميزانية شبكات الطرق والمواصلات بالأقصر2017-06-10 21:12:25
أعلن محافظ الأقصر محمد بدر أن مجلس الوزراء قرر رفع ميزانية شبكات الطرق والمواصلات بالمحافظة لأكثر من ضعف المبلغ بالميزانية الماضية ، وذلك للقيام بأكبر خطة لرفع كفاءة شبكات الطرق الداخلية والرئيسية بمختلف مدن المحافظة خلال الفترة المقبلة ، كما يجرى العمل على قدم وساق على إنهاء رصف كل الشوارع بالمدينة عقب تركيب خطوط الغاز والكهرباء أسفل الأرض.
وأضاف المحافظ - في تصريح اليوم السبت - إنه كلف رئيس مجلس مدينة الأقصر العميد أحمد طارق بالقيام بجولات صباحية ومسائية لمتابعة المراحل النهائية لأعمال رصف الطرق بمدينة الأقصر ، وذلك عقب الإنتهاء من أعمال الحفر الخاصة بتوصيل الغاز وتركيب الكابلات الكهربائية الأرضية بها ، كما طالبه بسرعة استكمال أعمال دهان البلدورات وعمليات التخطيط المروري للشارع، وتطويره وإظهاره بالمظهر اللائق.
وأكد أنه تم الانتهاء من رصف شارع المدينة المنورة بالكامل ووضع علامات إرشادية عليه لتسهيل عبور المواطنين والسيارات ، ويجري العمل على رصف شارع التلفزيون وكل الشوارع المتفرعة من الشارعين للتسهيل على الأهالي ، مشدداً على ضرورة التواجد المستمر لمسئولي مديرية الطرق في مواقع العمل على مدار الـ 24 ساعة، والتنسيق الكامل مع شركتي الكهرباء والغاز في كل موقع أثناء عمليات الحفر، ورصف الطرق فور الانتهاء من أعمال الحفر وتركيب الغاز والكهرباء.
من جانبه ، أكد رئيس مجلس مدينة الأقصر أنه تم توفير 20 مليون جنيه بدعم من محافظ الأقصر ، وذلك خارج الخطة الاستثمارية للعام المالي 2017 - 2016، وذلك لرصف طرق المدينة التي انتهى مشروع الغاز بها.
وأهاب رئيس المدينة بالمواطنين في تلك المناطق، بضرورة سرعة التعاقد مع شركة الغاز لعمل الوصلات الفرعية للغاز وتوصيلها للمنازل قبل البدء في عملية الرصف، وإلا سيضطر المجلس لتحميل المواطنين تكاليف إعادة الرصف بعرض الشارع، حال تخلف تعاقد المواطنين مع شركة الغاز، وتركيب الوصلات للمنازل بعد انتهاء الرصف.
-
محافظ أسوان يوجه بسرعة احتواء تداعيات حريق محطة محولات كرم الديب
تابع محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي اليوم /السبت/ جهود احتواء تداعيات حريق محطة محولات كهرباء كرم الديب بمركز كوم أمبو للوقوف على الجهود الجارية من قبل المسئولين ...Sat, 10 Jun 2017 16:22:33 GMT
-
كوريا الجنوبية تطبع الجلد البشري
استطاع علماء من كوريا الجنوبية، في سابقة هي الأولى من نوعها، استنساخ الجلد البشري باستخدام أحدث طرق الطباعة ثلاثية الأبعاد. ولتسهيل عملية الطباعة يتم استخدم آلية ...Sat, 10 Jun 2017 13:21:56 GMT
-
مقتل جنديين أمريكيين وإصابة اثنين آخرين على يد جندي أفغاني
قام جندي أفغاني من القوات الخاصة بقتل جنديين أمريكيين، وأصاب اثنين آخرين خلال عملية مشتركة في ولاية ننجرهار في شرق أفغانستان، والتي تعد أحد معاقل تنظيم (داعش) ...Sat, 10 Jun 2017 18:13:57 GMT
-
إنجاب الإناث يطيل عمر الأب
كشفت دراسة بريطانية أن إنجاب الإناث لا يضيف فقط جمالاً لحياة الأب، ولكن أيضاً يمثل دفعة لمسيرته المهنية ويطيل من عمره ويجعله زوجاً أفضل..واكدت الدراسة التي أجرتها ...Sat, 10 Jun 2017 12:13:46 GMT
-
الأمن الكويتي يستدعي 3 مواطنين ضمن قائمة الإرهاب العربية
استدعى جهاز أمن الدولة في الكويت الـ 3 كويتيين الذين وردت أسماؤهم ضمن قائمة الإرهاب التي أصدرتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين. وقالت صحيفة “القبس الكويتية ...Sat, 10 Jun 2017 07:37:01 GMT
-
لبنان: إرجاء إقرار قانون جديد للانتخابات إلى 16 يونيو
قرر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، تأجيل الجلسة التشريعية المخصصة لإقرار قانون جديد للانتخابات إلى السادس عشر من حزيران/يونيو الجاري. ويشهد ...Sat, 10 Jun 2017 10:02:24 GMT
-
أجندة "محيط" الإخبارية ليوم الأحد الموافق 11 يونيو 2017
القاهرة .. تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؛ مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية المعروفة إعلاميًا ...Sat, 10 Jun 2017 16:30:32 GMT
-
السعودية تستعد لمواجهة صواريخ إيران
تعتزم المملكة العربية السعودية شراء منظومات صواريخ مضادة للصواريخ وأقمار صناعية للتجسس ووسائل حديثة لإدارة القوات المسلحة من الولايات المتحدة حسب مصادر إعلامية ...Sat, 10 Jun 2017 09:49:23 GMT
-
رياضة النواب" تطالب بسحب تنظيم مونديال ٢٠٢٢ من قطر لرعايتها للإرهاب
طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الجمعية العمومية للاتحاد الدولى لكرة القدم /الفيفا/ عقد اجتماع عاجل وطارئ للاستجابة للمطالب ...Sat, 10 Jun 2017 18:11:05 GMT