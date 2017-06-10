تتواصل حملات الأجهزة الأمنية بأفرعها المختلفة لضبط الجرائم والمخالفات بأنواعها وتحقيق الانضباط في الشارع والأسواق ، حيث تمكنت الحملات اليوم السبت بعدد من المحافظات عن ضبط عدد من الخارجين عن القانون إلى جانب المخالفات التموينية والمرورية ومخالفات المرافق وتنفيذ قرارات إزالة التعديات.

وفي محافظة السويس ، ألقت مباحث الآداب بمديرية أمن المحافظة القبض على 10 سيدات لاتهامهم بالتسول واستغلال أطفال وتعريض حياتهم للخطر داخل الشوارع المختلفة ، حيث تم العثور على 10 أطفال كانت تستخدمهم السيدات في التسول داخل الشوارع ، وتتراوح أعمارهم بين عامين وخمسة أعوام ، واعترفت السيدات المضبوطات بأنهن يأتين إلى محافظة السويس من محافظات مختلفة فجر كل يوم من أجل التسول في الشوارع بالمحافظة.

كما تمكنت مباحث مديرية الأمن من إعادة طالبة بكلية الآداب متغيبة عن أسرتها من عدة أيام وتسبب في حالة القلق عليها داخل المحافظة بعد الوصول إلى مكان وجود الطالبة ، حيث تبين أن الطالبة غادرت منزلها بسبب مرورها بحالة نفسية وقامت مع أصدقائها الفتيات بالسفر إلى معسكر الكشافة برأس التين بالإسكندرية.

وفي محافظة شمال سيناء ، تم ضبط 9 قضايا تموينية ما بين قضايا لعدم الاعلان عن الأسعار ، وقضايا لعدم حمل شهادة صحية ، كما تم ضبط 193 مخالفة مرورية متنوعة وتنفيذ 11 حالة إشغال طريق ما بين حالات إشغالات إدارية فورية ، ومخالفات إعلانات ومحاضر باعة جائلين وإشغال طريق.

وفي محافظة البحر الأحمر ، قامت الوحدة المحلية بمدينة القصير بحملة مكبرة لرفع الإشغالات بكافة الطرق والمحاور بالمدينة بمشاركة إدارات تراخيص المحلات بالوحدة المحلية والإدارة الصحية ومكتب تموين القصير ووحدة مرور المدينة وقسم البيئة بالوحدة المحلية ، وقامت الحملة بازالة كافة تعديات المحلات التجارية الموجودة على حرم الطريق العام ، وكذلك تم التفتيش على المحلات التجارية للتأكد من سلامة وصلاحية السلع الغذائية المعروضة ومراجعة وضبط الأسعار للسلع الغذائية ومحلات الخضار والفاكهة لتحقيق الانضباط.

وفى محافظة الغربية ، تمكنت مباحث التموين من ضبط “أحمد.ا.ا” صاحب مخبز بلدى لتجميعه كميات كبيرة من بطاقات التموين الذكية بالمخبز بقصد تمريرها على ماكينة صرف الخبز للاستيلاء على الدعم دون صرفه للمواطنين وبحوزته 212 بطاقة تموينية ، و”محمود.ر.ا” مدير مسئول بمخبز بلدى ، و”عاطف.ح.ح” صاحب بمخبز بلدى ، و”راضى.ع.ا” صاحب بمخبز بلدى لإنتاجهم خبز ناقص الوزن.

كما تم ضبط “مهدى.م.ح.ا” (50 عاما) صاحب سرجة بدون ترخيص وبحوزته 100 كجم زيت بدون بيانات وغير صالح للاستخدام ، و”أشرف.ع.ع” (45 عاما) صاحب محل لبيع مواد البناء ، و”رأفت.ع.ع” وبحوزتهما 60 جوال أسمنت مجهول المصدر وبدون فواتير.

وتم المرور على المحلات والأسواق وضبط 27 قضية لعدم حمل شهادة صحية ، و36 قضية عدم الإعلان عن أسعار ، و4 قضايا عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق بالمخبز.

وتمكن ضباط مباحث الأموال العامة من ضبط مدير مبيعات مقيم بدائرة مركز المحلة لاتجاره فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى ، حيث تم ضبط “مصطفى.إ.م” (25 سنة) مدير مبيعات للإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ، متخذاً من دائرة مركز شرطة المحلة مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع ، وبحوزته 12ألفا و627 دولارا أمريكيا ، و21 ألفا و329 ريالا سعوديا ، و500 يورو ، و400 درهم إماراتى ، و133 ألفا و500 جنيه مصرى ، واعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى بسعر السوق السوداء.

وفى محافظة المنيا ، شنت مديرية الأمن حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون وملاحقة ذوى الأنشطة الإجرامية المختلفة أسفرت عن ضبط 5 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم أمام النيابة العامة لتورطهم فى قضايا جنائية ، وضبط 6 قطع سلاح غير مرخص عبارة عن طبنجة ، و2 بندقية خرطوش، و3 قطع فرد محلي و12 طلقة متنوعة بحوزة 5 متهمين ، وفى مجال المخدرات تم ضبط 5 قضايا منهم 3 للإتجار و2 للتعاطى.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 3110 مخالفات مرورية متنوعة شملت 28 دراجة بخارية و432 مخالفة دراجة بخارية وسيارة و2650 مخالفة سيارات وتم توقيع الكشف الطبي على 7 سائقين وأسفرت النتائج عن ايجابية سائق يتعاطي المواد المخدرة اثناء القيادة.

وتم تنفيذ 541 حكما قضائيا شملت 3 جنايات و280 حبسا جزئيا و81 حبسا مستأنفا و134غرامة جزئية و24 غرامة مستأنفة و19 مخالفة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على “عماد.و.م” (26 سنة عاطل) ، وشقيقه بيتر (25 سنة) عامل بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة مختلفة الأنواع وكمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

وفى محافظة الإسماعيلية ، تمكنت قوات المباحث من القبض على 6 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملات أمنية بمختلف مدن ومراكز وقرى الأقليم ، من بينهم هارب من تنفيذ حكم بالإعدام وهاربان من حكمين بالحبس المؤبد وهاربان من تنفيذ حكم بالحبس المشدد لمدة 3 سنوات بتهمة إحداث عاهة مستديمة وترويج المخدرات ، وهارب من الحبس لمده 5 سنوت بتهمة ترويج المخدرات.