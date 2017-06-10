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زورق إسرائيلي يخترق المياه الإقليمية اللبنانية
عناصر من الجيش اللبناني

زورق إسرائيلي يخترق المياه الإقليمية اللبنانية

2017-06-10 20:49:18
محيط: أ. ش. أ

أعلن الجيش اللبناني أن زورقا حربيا تابع لإسرائيل أقدم، عند الساعة 9.03، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة حوالي 400 متر ولمدة دقيقتين.

وأوضح الجيش - في بيان اليوم السبت - أنه تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

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