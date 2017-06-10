أعلن الجيش اللبناني أن زورقا حربيا تابع لإسرائيل أقدم، عند الساعة 9.03، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة حوالي 400 متر ولمدة دقيقتين.

وأوضح الجيش - في بيان اليوم السبت - أنه تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.