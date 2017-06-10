تعادل المنتخب الإنجليزي في مباراة مثيرة مع مضيفه الاسكتلندي (2-2)، على ملعب “هامبدن بارك”، بالمجموعة السادسة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وكانت آخر ثلث ساعة بالمباراة هي الأكثر إثارة، حين افتتح تشامبرلين، التسجيل لمنتخب “الأسود الثلاثة” في الدقيقة 70، بعدما اخترق المنطقة من الناحية اليمنى، إثر مراوغة الدفاع وسدد الكرة بيسراه على يمين الحارس.

لكن منتخب اسكتلندا تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 87، عن طريق ليج جريفيث، من كرة ثابتة من أمام المنطقة على يسار الحارس جو هارت.

وعاد جريفيث لهز الشباك مرة أخرى بعدها بـ 3 دقائق من كرة ثابتة أيضا، من أمام المنطقة ولكنه وضعها على يمين الحارس.

وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، أحرز مهاجم توتنهام هاري كين، هدف التعادل للمنتخب الإنجليزي في الوقت بدل الضائع، إثر كرة طولية أنهاها بلمسة واحدة داخل الشباك.

وبهذه النتيجة حافظت إنجلترا على صدارة المجموعة بـ14 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن سلوفينيا، التي فازت بهدفين نظيفين على مالطا متذيلة المجموعة بدون نقاط.

في المقابل حصل المنتخب الاسكتلندي على نقطة رفع بها رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع.

وتحل سلوفاكيا صاحبة المركز الثالث بتسع نقاط في وقت لاحق اليوم، ضيفة على ليتوانيا الخامسة في الترتيب بخمس نقاط.