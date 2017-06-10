يحل غدا الأحد الفنان حميد الشاعرى ضيفا على برنامج “ستوديو 9090”، الذى يقدمه الإعلامى أحمد خيرى وتشاركه فى تقديمه سالى سعيد، ويتحدث الشاعرى عن أهم ذكرياته وتفاصيل حياته، مع جيل الثمانينات والتسعينات، فى حلقة أقرب إلى النوستاليجيا.

كما يكشف خلال الحلقة عن الكثير من الأسرار التى يتحدث عنها الشاعرى لأول مره.