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غدا.. حميد الشاعري في ضيافة أحمد خيرى بـ"ستوديو٩٠٩٠"
حميد الشاعري

غدا.. حميد الشاعري في ضيافة أحمد خيرى بـ"ستوديو٩٠٩٠"

2017-06-10 21:01:25
كتب - متابعات

يحل غدا الأحد الفنان حميد الشاعرى ضيفا على برنامج “ستوديو 9090”، الذى يقدمه الإعلامى أحمد خيرى وتشاركه فى تقديمه سالى سعيد، ويتحدث الشاعرى عن أهم ذكرياته وتفاصيل حياته، مع جيل الثمانينات والتسعينات، فى حلقة أقرب إلى النوستاليجيا.
كما يكشف خلال الحلقة عن الكثير من الأسرار التى يتحدث عنها الشاعرى لأول مره.

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متابعات
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