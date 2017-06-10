أعلنت قوات الحشد الشعبي العراقية تحرير كافة مناطق غرب مدينة الموصل باستثناء قضاء تلعفر ضمن العملية العسكرية الهادفة إلى دحر تنظيم “داعش”.

وقال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في بيان له، أوردته قناة روسيا اليوم، إن قوات الحشد تمكنت منذ انطلاق عملياتها العسكرية في سبتمبر العام الماضي وحتى اليوم من تحرير 14 ألف كلم وتحرير 360 قرية وقضاءين، مؤكدا قطع أي اتصالات لقواعد داعش مع مدينة الموصل.

وكشف أبو مهدي المهندس أن القوات لا تزال تنتظر أوامر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي لاقتحام قضاء تلعفر المعقل الأخير للتنظيم غرب الموصل باتجاه الحدود السورية.

وكانت قوات الحشد الشعبي استعادت الأسبوع الماضي قضاء البعاج غرب الموصل وقبلها تمكنت من استعادة بلدة القيروان في مايو الماضي علما أن القيروان والبعاج تقعان في محافظة نينوى.