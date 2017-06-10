الحشد الشعبي يعلن تحرير مناطق غرب مدينة الموصل2017-06-10 20:46:08
أعلنت قوات الحشد الشعبي العراقية تحرير كافة مناطق غرب مدينة الموصل باستثناء قضاء تلعفر ضمن العملية العسكرية الهادفة إلى دحر تنظيم “داعش”.
وقال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في بيان له، أوردته قناة روسيا اليوم، إن قوات الحشد تمكنت منذ انطلاق عملياتها العسكرية في سبتمبر العام الماضي وحتى اليوم من تحرير 14 ألف كلم وتحرير 360 قرية وقضاءين، مؤكدا قطع أي اتصالات لقواعد داعش مع مدينة الموصل.
وكشف أبو مهدي المهندس أن القوات لا تزال تنتظر أوامر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي لاقتحام قضاء تلعفر المعقل الأخير للتنظيم غرب الموصل باتجاه الحدود السورية.
وكانت قوات الحشد الشعبي استعادت الأسبوع الماضي قضاء البعاج غرب الموصل وقبلها تمكنت من استعادة بلدة القيروان في مايو الماضي علما أن القيروان والبعاج تقعان في محافظة نينوى.
-
محافظ أسوان يوجه بسرعة احتواء تداعيات حريق محطة محولات كرم الديب
تابع محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي اليوم /السبت/ جهود احتواء تداعيات حريق محطة محولات كهرباء كرم الديب بمركز كوم أمبو للوقوف على الجهود الجارية من قبل المسئولين ...Sat, 10 Jun 2017 16:22:33 GMT
-
كوريا الجنوبية تطبع الجلد البشري
استطاع علماء من كوريا الجنوبية، في سابقة هي الأولى من نوعها، استنساخ الجلد البشري باستخدام أحدث طرق الطباعة ثلاثية الأبعاد. ولتسهيل عملية الطباعة يتم استخدم آلية ...Sat, 10 Jun 2017 13:21:56 GMT
-
إنجاب الإناث يطيل عمر الأب
كشفت دراسة بريطانية أن إنجاب الإناث لا يضيف فقط جمالاً لحياة الأب، ولكن أيضاً يمثل دفعة لمسيرته المهنية ويطيل من عمره ويجعله زوجاً أفضل..واكدت الدراسة التي أجرتها ...Sat, 10 Jun 2017 12:13:46 GMT
-
الأمن الكويتي يستدعي 3 مواطنين ضمن قائمة الإرهاب العربية
استدعى جهاز أمن الدولة في الكويت الـ 3 كويتيين الذين وردت أسماؤهم ضمن قائمة الإرهاب التي أصدرتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين. وقالت صحيفة “القبس الكويتية ...Sat, 10 Jun 2017 07:37:01 GMT
-
تركيا: قاعدتنا في قطر مخصصة لأمن الخليج وليست لحماية بلد بعينه
أعلنت الخارجية التركية أن القاعدة العسكرية الموجودة في دولة قطر مخصصة للأمن في الخليج بشكل عام. وقالت الخارجية التركية -طبقا لقناة (سكاي نيوز بالعربية) اليوم السبت- ...Sat, 10 Jun 2017 16:37:33 GMT
-
لبنان: إرجاء إقرار قانون جديد للانتخابات إلى 16 يونيو
قرر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، تأجيل الجلسة التشريعية المخصصة لإقرار قانون جديد للانتخابات إلى السادس عشر من حزيران/يونيو الجاري. ويشهد ...Sat, 10 Jun 2017 10:02:24 GMT
-
أجندة "محيط" الإخبارية ليوم الأحد الموافق 11 يونيو 2017
القاهرة .. تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؛ مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية المعروفة إعلاميًا ...Sat, 10 Jun 2017 16:30:32 GMT
-
السعودية تستعد لمواجهة صواريخ إيران
تعتزم المملكة العربية السعودية شراء منظومات صواريخ مضادة للصواريخ وأقمار صناعية للتجسس ووسائل حديثة لإدارة القوات المسلحة من الولايات المتحدة حسب مصادر إعلامية ...Sat, 10 Jun 2017 09:49:23 GMT
-
يوسف القرضاوي.. رجل الأمير "النافذ" في قطر
يعد يوسف القرضاوي أحد أبرز المصنفين على القائمة التي أصدرتها الدول الأربع، السعودية والامارات والبحرين ومصر، بأسماء الأفراد والمؤسسات الإرهابية المحظورة ولها ...Sat, 10 Jun 2017 08:42:22 GMT