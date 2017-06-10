قال الكاتب والمحلل السياسي الروسي، يفجيني سيدروف، إن وصول الجيش السوري إلى الحدود مع العراق للمرة الأولى منذ 2015، هو نجاح مهمٌ وأمرٌ طال انتظاره، مشددًا على سعى القوات السورية بدعم من روسيا لتطوير الهجوم لتصفية عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي بمدينة الرقة ثم المناطق الأخرى.

وأكد سيدروف، خلال لقائه على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي وائل العنسي، أن روسيا تصر على أن هناك تواطؤًا بين القوات الأمريكية وعناصر داعش الإرهابي، موضحًا أن روسيا تتهم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بتوفير ممرات آمنة لعناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية، كي يتمكنوا من المغادرة.

