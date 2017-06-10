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الدانمارك تهزم كازاخستان بثلاثية مثيرة في تصفيات أوروبا لكأس العالم
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الدانمارك تهزم كازاخستان بثلاثية مثيرة في تصفيات أوروبا لكأس العالم

2017-06-10 20:36:25

استطاع منتخب الدنمارك الأول لكرة القدم تحقيق الفوز على نظيره منتخب كازاخستان بالمباراة التي أقيمت اليوم على ملعب أورتاليك تسنترالني بالجولة السادسة بدور المجموعات في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018 الذي سيقام في روسيا.

وافتتح التسجيل للمنتخب الدنماركي اللاعب نيكولاي يورجينيسين بالدقيقة 27 من عمر الشوط الأول والذي انتهى بتلك النتيجة.

وفي الشوط الثاني تمكن منتخب الدنمارك من اضافة الهدف الثاني عن طريق اللاعب كريتسيان ايركسن من ركلة ترجيح.

وفي رد فعل من جانب المنتخب الكازاخستاني سجل اللاعب اسلامبيك كوات بالدقيقة 76 ليحيي امالهم بالمباراة من جديد.

وفي الدقيقة 81 اطلق اللاعب كاسبر دولبيرج رصاصة الرحمة على المنتخب الكازاخستاني ويعلن عن الهدف الثالث بالمباراة.

ورفعت الدنمارك رصيدها إلى 10 نقاط في المركز الثاني مؤقتا، بفارق 3 نقاط عن بولندا المتصدرة التي ستواجه رومانيا الليلة.

ويفصل نفس الفارق بين الدنمارك والجبل الأسود صاحبة المركز الثالث، التي ستلعب الليلة أيضا مع أرمينيا.

وواصلت كازاخستان بهذه الخسارة تذيلها للمجموعة بنقطتين فقط.

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