عززت أيرلندا الشمالية موقعها في وصافة المجموعة الثالثة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا بعدما انتزعت فوزا قاتلا من براثن مضيفتها أذربيجان بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء السبت على ملعب “ملعب باكو الوطني” بالعاصمة الآذرية باكو ضمن الجولة السادسة.

وبعدما فشل المنتخبان في هز الشباك طيلة أحداث اللقاء، استطاع جناح ليدز يونايتد ستيوارت دالاس أن يمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط ثمينة بعدما سجل هدف الانتصار في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبهذه النتيجة عزز منتخب أيرلندا الشمالية وصافته بالمجموعة الثالثة بعدما بات رصيده 12 نقطة ليبتعد مؤقتا بفارق نقطتين خلف صاحبة الصدارة ألمانيا التي ستستضيف سان مارينو مساء اليوم في مواجهة سهلة نظريا لبطل العالم الحالي.

في المقابل، تجمد رصيد أذربيجان عند 7 نقاط في المركز الرابع.

وفي إطار مباريات نفس المجموعة، ستحل جمهورية التشيك، الثالثة بـ8 نقاط، ضيفه على النرويج، صاحبة المركز الخامس بـ3 نقاط. .