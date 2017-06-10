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البافانا بافانا تهزم نيجيريا في مباراة مثيرة بتصفيات أفريقيا
جنوب افريقيا

البافانا بافانا تهزم نيجيريا في مباراة مثيرة بتصفيات أفريقيا

2017-06-10 20:26:56

حقق منتخب جنوب أفريقيا فوزا مهما على نظيره نيجيريا فى المباراة التى جمعت المنتخبين على ملعب أكوا إيبوم فى الجولة الأولى بدور المجموعات لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 .

وأحرز منتخب جنوب أفريقيا فى الدقيقة 55-82 عن طريق توكيلو رانتى ، بيرسي تاو من زمن الشوط الثانى .

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب جنوب أفريقيا المجموعة السادسة ، متساوى مع المنتخب الليبى فى عدد النقاط مع فارق الأهداف .

وتضم المجموعة السادسة: “نيجيريا ، جنوب أفريقيا ، ليبيا ، السيشيل”.

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