قال الكاتب والمحلل السياسي، حمادة فراعنة، إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت ترعى وتدعم السياسة القطرية، وإلا لما أقدمت قطر على مثل هذه السياسة.

ودلل فراعنة، خلال لقائه على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي وائل العنسي، على دعم أمريكا للسياسة القطرية، بأن السفير القطري لدى واشنطن مشعل بن حمد آل ثاني، كشف أن علاقات قطر مع حزب الله وحماس وتنظيم القاعدة لم يكن إلا بفعل دعم وإسناد ورضا الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد فراعنة، أن قطر كانت تلعب دورًا سياسيًا وأمنيًا لخدمة المصالح الأمريكية في العالم العربي وذلك، يقول “لن يستطيع أحد المساس بالأمن القطري لأنه محمي من الولايات المتحدة الأمريكية”.

واعتبر فراعنة أن قطر لن تستطيع مواصلة سياستها في ظل الرفض الأمريكي، أو حال تحولت السياسة الأمريكية، مضيفا: “لا تستطيع قطر الرهان على إيران أو غيرها لكي تحمي نفسها وتواصل سياستها”.