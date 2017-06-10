سياسي: قطر لن تستطيع مواصلة سياستها2017-06-10 20:38:16
قال الكاتب والمحلل السياسي، حمادة فراعنة، إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت ترعى وتدعم السياسة القطرية، وإلا لما أقدمت قطر على مثل هذه السياسة.
ودلل فراعنة، خلال لقائه على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي وائل العنسي، على دعم أمريكا للسياسة القطرية، بأن السفير القطري لدى واشنطن مشعل بن حمد آل ثاني، كشف أن علاقات قطر مع حزب الله وحماس وتنظيم القاعدة لم يكن إلا بفعل دعم وإسناد ورضا الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد فراعنة، أن قطر كانت تلعب دورًا سياسيًا وأمنيًا لخدمة المصالح الأمريكية في العالم العربي وذلك، يقول “لن يستطيع أحد المساس بالأمن القطري لأنه محمي من الولايات المتحدة الأمريكية”.
واعتبر فراعنة أن قطر لن تستطيع مواصلة سياستها في ظل الرفض الأمريكي، أو حال تحولت السياسة الأمريكية، مضيفا: “لا تستطيع قطر الرهان على إيران أو غيرها لكي تحمي نفسها وتواصل سياستها”.
-
محافظ أسوان يوجه بسرعة احتواء تداعيات حريق محطة محولات كرم الديب
تابع محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي اليوم /السبت/ جهود احتواء تداعيات حريق محطة محولات كهرباء كرم الديب بمركز كوم أمبو للوقوف على الجهود الجارية من قبل المسئولين ...Sat, 10 Jun 2017 16:22:33 GMT
-
كوريا الجنوبية تطبع الجلد البشري
استطاع علماء من كوريا الجنوبية، في سابقة هي الأولى من نوعها، استنساخ الجلد البشري باستخدام أحدث طرق الطباعة ثلاثية الأبعاد. ولتسهيل عملية الطباعة يتم استخدم آلية ...Sat, 10 Jun 2017 13:21:56 GMT
-
إنجاب الإناث يطيل عمر الأب
كشفت دراسة بريطانية أن إنجاب الإناث لا يضيف فقط جمالاً لحياة الأب، ولكن أيضاً يمثل دفعة لمسيرته المهنية ويطيل من عمره ويجعله زوجاً أفضل..واكدت الدراسة التي أجرتها ...Sat, 10 Jun 2017 12:13:46 GMT
-
الأمن الكويتي يستدعي 3 مواطنين ضمن قائمة الإرهاب العربية
استدعى جهاز أمن الدولة في الكويت الـ 3 كويتيين الذين وردت أسماؤهم ضمن قائمة الإرهاب التي أصدرتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين. وقالت صحيفة “القبس الكويتية ...Sat, 10 Jun 2017 07:37:01 GMT
-
تركيا: قاعدتنا في قطر مخصصة لأمن الخليج وليست لحماية بلد بعينه
أعلنت الخارجية التركية أن القاعدة العسكرية الموجودة في دولة قطر مخصصة للأمن في الخليج بشكل عام. وقالت الخارجية التركية -طبقا لقناة (سكاي نيوز بالعربية) اليوم السبت- ...Sat, 10 Jun 2017 16:37:33 GMT
-
لبنان: إرجاء إقرار قانون جديد للانتخابات إلى 16 يونيو
قرر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، تأجيل الجلسة التشريعية المخصصة لإقرار قانون جديد للانتخابات إلى السادس عشر من حزيران/يونيو الجاري. ويشهد ...Sat, 10 Jun 2017 10:02:24 GMT
-
أجندة "محيط" الإخبارية ليوم الأحد الموافق 11 يونيو 2017
القاهرة .. تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؛ مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية المعروفة إعلاميًا ...Sat, 10 Jun 2017 16:30:32 GMT
-
السعودية تستعد لمواجهة صواريخ إيران
تعتزم المملكة العربية السعودية شراء منظومات صواريخ مضادة للصواريخ وأقمار صناعية للتجسس ووسائل حديثة لإدارة القوات المسلحة من الولايات المتحدة حسب مصادر إعلامية ...Sat, 10 Jun 2017 09:49:23 GMT
-
يوسف القرضاوي.. رجل الأمير "النافذ" في قطر
يعد يوسف القرضاوي أحد أبرز المصنفين على القائمة التي أصدرتها الدول الأربع، السعودية والامارات والبحرين ومصر، بأسماء الأفراد والمؤسسات الإرهابية المحظورة ولها ...Sat, 10 Jun 2017 08:42:22 GMT