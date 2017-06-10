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غينيا بيساو تهزم ناميبيا بهدف في التصفيات الأفريقية
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غينيا بيساو تهزم ناميبيا بهدف في التصفيات الأفريقية

2017-06-10 20:26:44

حقق منتخب غينيا بيساو فوزاً ثميناً على نظيره ناميبيا بهدف وحيد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب 24 دي سيبتمبر فى الجولة الأولى بدور المجموعات لتصفيات أمم أفريقيا 2019.

وأحرز منتخب غينيا فى الدقيقة 24 عن طريق جيرسون من خلال الشوط الأول.

وتضم المجموعة الحادية عشرة “غينيا بيساو، ناميبيا، موزمبيق، زامبيا”.

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