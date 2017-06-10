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النيجر تتعادل مع سوازيلاند سلبيا في تصفيات أفريقيا
Mena_13-06-2015

النيجر تتعادل مع سوازيلاند سلبيا في تصفيات أفريقيا

2017-06-10 20:15:56

حسم التعادل السلبى مواجهة منتخبى النيجر وضيفه سوازيلاند، والتى أقيمت مساء اليوم السبت، فى مدينة “نيامى”، ضمن منافسات الجولة الأولى فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

وأقيمت مباراة النيجر وسوازيلاند ضمن منافسات المجموعة العاشرة بتصفيات “كان 2019”، والتى تضم معها المنتخب الوطنى وتونس.

بهذه النتيجة، يملك منتخبى النيجر وسوازيلاند نقطة فى رصيده جاء بها فى المركزين الأول والثانى بالمجموعة العاشرة، فى انتظار ما تسفر عنه نتيجة مواجهة المنتخب المصرى مع نظيره التونسى، والمقرر إقامتها فى الثانية عشر من مساء غدٍ الأحد، على ملعب “رادس”.

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