حسم التعادل السلبى مواجهة منتخبى النيجر وضيفه سوازيلاند، والتى أقيمت مساء اليوم السبت، فى مدينة “نيامى”، ضمن منافسات الجولة الأولى فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

وأقيمت مباراة النيجر وسوازيلاند ضمن منافسات المجموعة العاشرة بتصفيات “كان 2019”، والتى تضم معها المنتخب الوطنى وتونس.

بهذه النتيجة، يملك منتخبى النيجر وسوازيلاند نقطة فى رصيده جاء بها فى المركزين الأول والثانى بالمجموعة العاشرة، فى انتظار ما تسفر عنه نتيجة مواجهة المنتخب المصرى مع نظيره التونسى، والمقرر إقامتها فى الثانية عشر من مساء غدٍ الأحد، على ملعب “رادس”.