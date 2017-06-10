خسر المنتخب المغربي بقيادة المدير الفني هيرفي رينارد بهدف دون رد أمام الكاميرون بطل أمم أفريقيا النسخة الماضية وذلك خلال مباراة الفريقين التي أقيمت بلمعب أحمد أهيدجو في الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا 2019.

سجل الهدف الوحيد اللاعب فانسون أبوبكر بالدقيقة 27 ، بعدما استغل خطأ فادحا من اللاعب زهير فضال.

ووضعت الخسارة المنتخب العربي، في المركز الأخير رفقة جزر القمر بلا رصيد، في حين بقيت الصدارة مشتركة بين مالاوي والكامرون بـ 3 نقاط.