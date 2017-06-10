لندن.. صعوبة في تحالف حزب المحافظين مع الوحدوي الأيرلندي2017-06-10 20:15:26
أفاد مراسل قناة “الغد” الإخبارية من لندن، بهاء العوام، بأن هناك صعوبة في إتمام تحالف حزب المحافظين الذي تترأسه رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مع الحزب الديمقراطي الوحدوي الأيرلندي الحاصل على 10 مقاعد في البرلمان، بينما المحافظين بحاجة إلى 8 مقاعد فقط للسيطرة على أغلبية البرلمان.
وأوضح العوام، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة “الغد” الإخبارية، أن هناك مطالب صعبة التحقيق بالنسبة لحزب المحافظين، وسيتمسك بها الإيرلنديين على اعتبار أنهم في موقف قوة، على رأسها ضرورة النفاذ إلى السوق الأوروبية في المفاوضات القادمة مع بروسكل للحفاظ على الحدود الجنوبية لإيرلندا لاسيما، وأن الخروج سيضر بمصالح أيرلندا الشمالية ويحدث قطيعة مع الجارة الجنوبية.
وجاءت نتائج الانتخابات العامة البريطانية بخسارة حزب المحافظين لأغلبية البرلمان، وللحصول على الأغلبية مجددًا عليه التحالف مع الحزب الديمقراطي الوحدوي لتشكيل وحدة واحدة تمتلك أغلبية في البرلمان.
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