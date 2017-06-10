قام جندي أفغاني من القوات الخاصة بقتل جنديين أمريكيين، وأصاب اثنين آخرين خلال عملية مشتركة في ولاية ننجرهار في شرق أفغانستان، والتي تعد أحد معاقل تنظيم (داعش) الإرهابي في البلاد.

ونقلت قناة (سكاي نيوز بالعربية)، مساء اليوم السبت، عن المتحدث باسم الولاية عطا الله خوجياني قوله - “إن جنديا أفغانيا فتح النار على جنود أمريكيين في إقليم أشين مما أدى إلى مقتل جنديين أمريكيين، وإصابة اثنين آخرين، فيما قُتل الجندي الأفغاني في رد على إطلاق النار”.

من جانبه .. ذكر التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة - في بيان مقتضب - أنه على علم بالحادثة التي وقعت في شرق أفغانستان، مضيفا أنه سيدلي بمزيد من المعلومات في الوقت المناسب.

وكان مصدر رسمي أفغاني، أفاد في وقت سابق بمقتل 3 من رجال الشرطة الأفغانية، وإصابة اثنين آخرين، جراء ضربة جوية خلال غارة للطائرات الأمريكية على مواقع للمسلحين في ولاية “هلمند” جنوب البلاد.