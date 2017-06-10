طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الجمعية العمومية للاتحاد الدولى لكرة القدم /الفيفا/ عقد اجتماع عاجل وطارئ للاستجابة للمطالب العربية والدولية بنقل وقائع لسحب تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 من قطر واسناده لإحدى الدول العربية .

وقال “عامر” في بيان اليوم /السبت/ - إن “الهاشتاج ” الذي اطلقته الجماهير السعودية وطالب بنقل “مونديال 2022” إلى دولة عربية شقيقة وأيدته الجماهير المصرية والبحرينية والكويتية والجزائرية والمورتانية والأردنية - على حد قوله - تأكد من خلاله أن الشعوب العربية بمختلف انتماءاتها السياسية والرياضية رافضة وبشكل قاطع إقامة البطولة في قطر.

وأضاف عامر أنه على الجمعية العمومية للفيفا - أن تعقد جلسة طارئة لبحث طلب سحب تنظيم المونديال من قطر، مؤكدا أنه كان يجب أن يتخذ الاتحاد الدولي للعبة قرارا عاجلا بمجرد ثبوت ضلوع قطر في تمويل عمليات إرهابية وإجرامية داخل عدد من الدول العربية.

وطالب عامر، جميع دول العالم والأندية الكبرى وجماهير الكرة بمختلف دول العالم مساندة وتنفيذ مطلب الشعوب العربية في سحب تنظيم هذا المونديال من قطر.