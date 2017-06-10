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مفتاح: إقدام برلمان ليبيا على ربط 9 كيانات إرهابية بقطر خطوة مهمة
الشيخ تميم بن حمد آل ثان أمير قطر

مفتاح: إقدام برلمان ليبيا على ربط 9 كيانات إرهابية بقطر خطوة مهمة

2017-06-10 20:06:39
كتب - متابعات

قال الكاتب الصحفي الليبي، حسين مفتاح، إن إصدار البرلمان الليبي قائمة بـ 75 شخصًا و9 كيانات إرهابية ترتبط بقطر، خطوة مهمة واستغلال للخُطوة التي أقدمت عليها الدول العربية الأربع؛ مصر والسعودية والإمارات والبحرين من إدراج شخصيات وكيانات قطرية على لائحة الإرهاب.
وأكد مفتاح، خلال لقائه على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية رويدا التميمي، أن تلك القائمة الليبية سيكون لها أثرٌ في تجفيف منابع دعم الإرهاب ومحاصرة الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى التضييق على الشخصيات البارزة في المنظمات الإرهابية.

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