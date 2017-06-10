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لجنة حقوقية ليبية ترحب بإِطلاق سَراح عَددٍ من السّجناء السّياسيين في طَرابلس
ليبيا

لجنة حقوقية ليبية ترحب بإِطلاق سَراح عَددٍ من السّجناء السّياسيين في طَرابلس

2017-06-10 19:23:08
محيط: أ. ش. أ

أشادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا اليوم السبت، بالإفراج عن عدد من المحتجزين والسجناء السياسيين من قبل النيابة العامة ،والذين كانوا محتجزين لدى “ثوار طرابلس”.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا في بيان- تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – “على إن مثل هذه المبادرات تفضي إلى إطلاق سراح سجناء النظام السابق،كما ستسهم بشكل كبير في دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة،والتوافق الاجتماعي والوطني،وطي صفحة الماضي وفتح أفاق المستقبل لبناء الوطن ولم شمل أبنائه”.

وجدّدت اللجنة في بيانها دعوتها للمجلس الأعلى للهيآت القضائية،ومكتب النائب العام، بسرعة العمل علي تنفيذ قانون العفو العام القانون رقم ( 9 ) لسنة 2015 م الصادر عن مجلس النواب الليبي، والذي من شأنه أن يعمل على رأب الصدع ومنع الشرخ الاجتماعي، والمساهمة في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والسلام والاستقرار.

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