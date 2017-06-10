يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي غداً الأحد إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في القمة التي تنظمها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا تحت شعار “الاستثمار في مستقبل مشترك”.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية - فى تصريح اليوم السبت- إن مشاركة الرئيس السيسي بالقمة التي دعت إليها المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” تأتي في إطار الأهمية التي توليها مصر لتفعيل التعاون ما بين الدول الافريقية ومجموعة العشرين في مختلف المجالات التنموية.

وأضاف أنه من المنتظر أن تطلق الرئاسة الألمانية خلال القمة مبادرة للتعاون مع أفريقيا تقوم على إنشاء الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية بهدف توفير مناخ مواتٍ لجذب الاستثمارات لإفريقيا بشكل مستدام بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها، وتوفير فرص العمل، ويحد من تداعيات المشاكل التي تعاني منها القارة الأفريقية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئاسة الألمانية دعت إلى جانب مصر عدداً محدوداً من الدول الأفريقية للمشاركة في هذه القمة، بالإضافة إلى إيطاليا بصفتها رئيسة مجموعة الدول السبع الصناعية ، ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة أمام القمة، كما سيشارك في مائدة مستديرة حول الاستثمار الخاص في البنية التحتية بالدول الافريقية.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس السيسي إلى برلين ستشهد تباحثاً حول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما في ضوء ما يشهده التعاون مع ألمانيا من زخم خلال السنوات الماضية، وتعدد الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين، والتي توجت بزيارة المستشارة “ميركل” إلى القاهرة في شهر فبرير الماضي.

ومن المنتظر أن يعقد الرئيس السيسي مباحثات ثنائية مع المستشارة الألمانية “ميركل”، وعدد من الوزراء الألمان على رأسهم وزير الخارجية “زيجمار جابريل”، بالإضافة إلى زعيم الأغلبية البرلمانية بالبوندستاج “فولكر كاودر” لمناقشة سبل تطوير العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس السيسي سيلتقي في برلين أيضاً مع العديد من الشخصيات والمسئولين الألمان المعنيين بالشئون الاقتصادية، ومنهم وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية ووزير التعاون الاقتصادي والإنمائي ومجموعة من رؤساء كبري الشركات الألمانية، كما سيشارك الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي المصري الألماني، وسيشهد التوقيع على محضر أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.