أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم إلقاء على ثلاثة أشخاص من ذوي طلاب الثانوية العامة بلجنة مدرسة بيلا الإعدادية للبنات، التابعة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، المتهمين بالتعدي على أعضاء لجنة سير الامتحان باللجنة المذكورة.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن ذلك جاء نتيجة جهود التعاون مع وزارة الداخلية بهيئاتها وإداراتها المختلفة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبناء على مذكرة تقدم بها أعضاء اللجنة للجهات الأمنية ببيلا، حملت رقم (3186 جنح/ قسم بيلا) وقد تم عرض المتهمين على النيابة العامة، والتي أمرت بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، ومراعاة التجديد.

من ناحية أخرى، أشارت الوزارة - في بيانها- إلى أن قوات الشرطة ألقت القبض على مواطن بمدينة السلام بتهمة التواصل مع طلاب الثانوية العامة عبر إحدى صفحات التواصل الاجتماعي على موقع (فيس بوك) ونشر صورة لصفحة من أسئلة امتحان مادة اللغة العربية، وتمكنت فرق التكنولوجيا والإنترنت من متابعة صفحته والقبض عليه، وباشرت جهات التحقيق عملها.

وتهيب وزارة التربية والتعليم بالسادة أولياء الأمور التأكيد على أبنائنا الطلاب عدم اصطحاب التليفونات المحمولة معهم داخل لجان الامتحان، وعدم اللجوء إلى محاولات الغش، حرصًا على مستقبلهم.