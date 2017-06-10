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وزير الخارجية البحريني: القاعدة العسكرية التركية في قطر ليست موجهة ضد أحد
وزير الخارجية البحريني خالد بن احمد

وزير الخارجية البحريني: القاعدة العسكرية التركية في قطر ليست موجهة ضد أحد

2017-06-10 18:47:48
محيط: أ. ش. أ

كشف وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن الرئيس التركي رجب طيب أرودغان أوضح أن القاعدة العسكرية في قطر موجودة للدفاع ومساندة أمن المنطقة وليست موجهة ضد أحد.

ونقلت قناة (سكاي نيوز بالعربية)، اليوم السبت، عن آل خليفة قوله - عقب لقاء مع الرئيس التركي في إسطنبول - إنه كان بين دول الخليج وقطر اتفاقات وقعتها الأخيرة ولم تلتزم بها، وشدد على ضرورة التعامل بجدية الآن مع عدم التزام قطر “فليس هناك أي وقت نضيعه في المجاملات”.

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