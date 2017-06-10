قال مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء، محمد نور الدين، إنّ مصر تتأهبُ أمنيًا لمواجهة أي عمليات إرهابية مدعومة من دولة قطر، وذلك لأنّ طريق التفاوض مع الدوحة وصلَ إلى طريق مَسدود.

وأضاف نور الدين خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن قطر تتحدى حاليًا دول الخليج ومصر، بـ تقبيل رأس يُوسف القرضاوي، الهارب إلى الدوحة.

وأشار نور الدين إلى أن الأجهزة الأمنية المصرية، قدمت أدلة ومستندات تُثبت ضلوع دولة قطر في دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.

