مقتل 6 أشخاص وانهيار 271 منزلا في جنوب الصين نتيجة العواصف الرعدية2017-06-10 18:43:14
لقي ما لا يقل عن 6 أشخاص مصرعهم وفُقد 3 آخرون، في جنوب الصين، خلال الأيام الثلاثة الماضية جراء العواصف الرعدية والفيضانات والانهيارات الأرضية الناتجة عنها.
ووفقا لما ذكرته السلطات الصينية، اليوم السبت، لقي أربعة أشخاص مصرعهم وفُقد اثنان في مقاطعة هوبى، كما تسببت تلك الظروف الجوية السيئة في انهيار 171 منزلا، وتشريد حوالي 649 شخصا في عدد من المدن في هوبى.
وفي بلدية تشونجتشينج، لقي اثنان مصرعهما بينما لا يزال آخر في عداد المفقودين، وتم إجلاء أكثر من 1300 شخص بسبب الأضرار التي ألمت بمنازلهم، كما تسببت الأمطار الغزيرة والعواصف في انهيار أكثر من 100 منزل وتدمير 5 آلاف و200 هكتار من المحاصيل.
ومن جانب آخر، أفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية، أنه في مدينة نانجينغ عاصمة مقاطعة جيانجسو بشرق الصين بلغ معدل هطول الأمطار اليومية رقما قياسيا لأول مرة منذ 66 عاما، وتسببت تلك الظروف السيئة في تأخر أو إلغاء أكثر من 120 رحلة جوية، وأصدرت سلطات المدينة تحذيرا رفعت فيه حالة التأهب من الظروف الجوية إلى القصوى.
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