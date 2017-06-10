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إصابة ستة أشخاص جراء محاولة اغتيال عميد بلدية بنغازي
انفجار

إصابة ستة أشخاص جراء محاولة اغتيال عميد بلدية بنغازي

2017-06-10 18:38:55

أصيب ستة أشخاص مساء اليوم ، جراء انفجار سيارة مفخخة في محاولة لاغتيال عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار.
وقالت مصادر طبية في مدينة بنغازي، لـ«بوابة الوسط»، إن الانفجار الذي حاول اغتيال عميد البلدية المستشار عبدالرحمن العبار، أسفر عن 6 جرحى تم نقلهم لتلقي العلاج.
وفي السياق ذاته، ذكر شهود عيان ،أن السيارة المفخخة توقفت بمفترق طريق فرعي يؤدي إلى المنطقة التي يقطنها عميد البلدية، وعندما اقتربت سيارة المستشار عبدالرحمن العبار حدث الانفجار.

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