«أبحاث الكونجرس»: سلطنة عمان حليف لواشنطن في مكافحة الإرهاب2017-06-10 18:38:29
قالت مؤسسة (خدمة أبحاث الكونجرس) التابعة للكونجرس الأمريكي أن سلطنة عمان تشكل حليفًا استراتيجيا للولايات المتحدة منذ عام 1980 وتعد شريكًا هامًا في مكافحة الإرهاب.
وقالت المؤسسة -في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني ونقلته وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت- إن سلطنة عمان انتهجت في عهد السلطان قابوس بن سعيد سياسة خارجية مستقلة وتتجنب بصفة عامة التدخل العسكري في الصراعات الإقليمية وحافظت على علاقات وثيقة مع مختلف الدول.
وأكدت المؤسسة الأمريكية أن العلاقات الإستراتيجية بين السلطنة والولايات المتحدة ستتواصل ولن تتأثر مستقبلا، مشيدة بدور الدبلوماسية العمانية في حلحلة العديد من القضايا ومن ذلك إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين الذين كانوا محتجزين في بعض الدول.
وقالت إن سلطنة عمان دعمت باستمرار الجهود الأمريكية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط من خلال التأييد العلني لاتفاقات السلام التي تم التوصل إليها وللاجتماعات والمفاوضات التي تجري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وإن الولايات المتحدة تعد رابع أكبر شريك استراتيجي للسلطنة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2016 نحو 3 مليار دولار منها 78ر1 مليار دولار صادرات للسلطنة و1ر1 مليار دولار واردات منها.
يذكر ان خدمة أبحاث الكونجرس تشكل الذراع البحثية للكونجرس وتقدم تقاريرها بشكل دوري لأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالولايات المتحدة.
-
محافظ أسوان يوجه بسرعة احتواء تداعيات حريق محطة محولات كرم الديب
تابع محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي اليوم /السبت/ جهود احتواء تداعيات حريق محطة محولات كهرباء كرم الديب بمركز كوم أمبو للوقوف على الجهود الجارية من قبل المسئولين ...Sat, 10 Jun 2017 16:22:33 GMT
-
كوريا الجنوبية تطبع الجلد البشري
استطاع علماء من كوريا الجنوبية، في سابقة هي الأولى من نوعها، استنساخ الجلد البشري باستخدام أحدث طرق الطباعة ثلاثية الأبعاد. ولتسهيل عملية الطباعة يتم استخدم آلية ...Sat, 10 Jun 2017 13:21:56 GMT
-
الأمن الكويتي يستدعي 3 مواطنين ضمن قائمة الإرهاب العربية
استدعى جهاز أمن الدولة في الكويت الـ 3 كويتيين الذين وردت أسماؤهم ضمن قائمة الإرهاب التي أصدرتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين. وقالت صحيفة “القبس الكويتية ...Sat, 10 Jun 2017 07:37:01 GMT
-
السعودية تستعد لمواجهة صواريخ إيران
تعتزم المملكة العربية السعودية شراء منظومات صواريخ مضادة للصواريخ وأقمار صناعية للتجسس ووسائل حديثة لإدارة القوات المسلحة من الولايات المتحدة حسب مصادر إعلامية ...Sat, 10 Jun 2017 09:49:23 GMT
-
أجندة "محيط" الإخبارية ليوم الأحد الموافق 11 يونيو 2017
القاهرة .. تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؛ مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية المعروفة إعلاميًا ...Sat, 10 Jun 2017 16:30:32 GMT
-
يوسف القرضاوي.. رجل الأمير "النافذ" في قطر
يعد يوسف القرضاوي أحد أبرز المصنفين على القائمة التي أصدرتها الدول الأربع، السعودية والامارات والبحرين ومصر، بأسماء الأفراد والمؤسسات الإرهابية المحظورة ولها ...Sat, 10 Jun 2017 08:42:22 GMT
-
تعرف على السبب الرئيسي لتصعيد السعودية هجمتها ضد قطر
كشفت مصادر أمريكية عما أسمته بـ”السبب الرئيسي” للتصعيد من قبل أمراء المملكة العربية السعودية ضد قطر. وقال، جيم جاتراس، المستشار السابق للحزب الجمهوري في مجلس ...Sat, 10 Jun 2017 08:39:34 GMT
-
ترامب يخطط للقاء بوتين الشهر المقبلSat, 10 Jun 2017 08:10:31 GMT
-
ننشر برنامج زيارة الرئيس السيسي لألمانيا
قال السفير بدر عبد العاطي سفير مصر بألمانيا، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المرتقبة للعاصمة الألمانية برلين تأتي بناء على الدعوة الموجهة للرئيس من المستشارة ...Sat, 10 Jun 2017 09:54:34 GMT