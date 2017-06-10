أعلنت الخارجية التركية أن القاعدة العسكرية الموجودة في دولة قطر مخصصة للأمن في الخليج بشكل عام.

وقالت الخارجية التركية -طبقا لقناة (سكاي نيوز بالعربية) اليوم السبت- إن القاعدة في قطر ليست لحماية بلد بعينه بل لأمن الخليج.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صادق أمس الأول على قرار البرلمان التركي الذي وافق على تطبيق اتفاقية نشر قوات تركية على الأراضي القطرية.

ووافق البرلمان التركي الأربعاء الماضي على قرار يسمح بنشر قوات تركية في قطر كجزء من اتفاقية بين البلدين تتيح إنشاء قاعدة عسكرية تركية في قطر وعدل البرلمان مشروع قانون القرار بناء على تغييرات وقعت في هيكلة الجيش التركي.