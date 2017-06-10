أحبطت الإدارة العامة لجمارك الوارد ببورسعيد بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركي بالمنطقة الشرقية، برئاسة حلمي فياض وحلمي أبو الحسن، محاولة تهريب أكثر من 7 ملايين قرص تامول وترامادول مخدر.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم /السبت/ - إنه بناء على مذكرة معلومات بوجود أصناف ممنوعة ضمن محتويات حاوية واردة من ماليزيا على متن باخرة متجهة إلى ليبيا بداخلها أدوات صحية، تم تشكيل لجنة جمركية مشتركة، مضيفا أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود 900ر3 مليون قرص تامول و360ر3 مليون قرص ترامادول.

وقرر رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد جمال عبد العظيم اتخاذ الإجراءات القانونية.