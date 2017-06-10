محافظ الإسماعيلية يجتمع مع شباب المحافظة لمناقشة ما تم استرداده من أراضي الدولة

استعرض اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية تقريرا تفصيليا لما تم استرداده من مساحات الأراضي المتعد عليها بنطاق المحافظة وتوابعها والبالغ إجماليها 14 ألفا و301 فدان من الأراضي المخصصة للزراعة و169 ألف متر مربع من أراضى البناء بنطاق المحافظة وتوابعها.

وقال المحافظ - خلال مؤتمر موسع عقده اليوم السبت مع مجموعة من شباب المحافظة - إنه آن الأوان لتحقيق القدر الأكبر من التمكين للشباب والاستفادة من آرائهم وأفكارهم وما لديهم من طاقات وإشراكهم بفاعلية في إعادة صياغة ورسم خريطة مصر من جديد واتخاذ وصناعة القرارات المصيرية التي تسهم بحق وبشكل ملموس في تحقيق التنمية الشاملة.

وأشار إلى أنه تقرر توزيع مجموعة من الشباب على اللجان النوعية والمتخصصة في التعامل مع ملفات تقنين الأوضاع لواضعي اليد الجادين على الأراضي ولجان التثمين لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيداته بشأن تفعيل آليات خطط وبرامج استرداد أراضى الدولة المغتصبة والمتعد عليها بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

حضر المؤتمر المهندس عبدالله الزغبي السكرتير العام المساعد للمحافظة والنائب عصام منسي عضو مجلس النواب ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الشباب والرياضة والزراعة والموارد المائية والري والتخطيط العمراني والهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وحساب استصلاح الأراضي وممثلو كافة الجهات المعنية.