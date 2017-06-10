أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها اليوم السبت أن فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني في قرمبالية تمكنت من الكشف عن خلية تكفيرية تنشط بمنطقة عين طبرنق والقبض عليها.

وتتكون الخلية، بحسب وزارة الداخلية، من أربعة عناصر يتبنون الفكر التكفيري ويمجدون التنظيم الإرهابي (داعش) ويشيدون بعملياته الإرهابية ويحرضون على الإرهاب عبر شبكات التواصل الاجتماعي ويتواصلون مع عناصر تكفيرية بالداخل والخارج.

وأشارت إلى أن النيابة العمومية ، وافقت بعد مراجعتها لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقرمبالية ، بالاحتفاظ بهم جميعا ورفع قضية قضائية في شأنهم على خلفية الانضمام لخلية ذات صبغة إرهابية.