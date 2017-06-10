القاهرة .. تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؛ مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية المعروفة إعلاميًا بـ”اتفاقية تيران وصنافير”، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بالقاعة الرئيسية بمجلس الشورى سابقًا.

القاهرة .. يفتتح وزير الانتاج الحربي اللواء محمد العصار، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، محطة الطاقة الشمسية بجامعة القاهرة، التي تم بناؤها بالمدينة الجامعية للطلبة لتغذية 13 مبنى بها، بالإضافة إلى مبنى المجلس العربي للدراسات العليا بقدرة 660 كيلوات.

القاهرة .. تنعقد الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، برئاسة وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي؛ لاعتماد الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2017 /2018.

القاهرة .. يقوم وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي بتسليم وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة الشروق في العاشرة صباحا.

القاهرة .. تعقد المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الندوة الإقليمية حول “الخطاب الحقوقي في مواجهة التطرف والغلو الديني”، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، والرابطة العالمية لخريجي الأزهر، وبالشراكة مع وزارتي حقوق الإنسان والأوقاف لليمن.

القاهرة .. يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تُقدر بـ12.7 مليار جنيه، حيث تبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 273 يومًا، 6.2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 6.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا.

القاهرة .. يُقام حفل تأسيس أول شركة مساهمة تضم عشرات من شركات الدواء المصرية، وتهدف الشركة إلى زيادة صادرات الدواء والمستلزمات الطبية إلى الدول العربية والأفريقية.

القاهرة .. ينظم المجلس الأعلى للثقافة أمسية، ثقافية بعنوان “فرج فودة حضور رغم الغياب” بمناسبة مرور 25 عامًا على رحيل شهيد الفكر والرأي الدكتور فرج فودة، وذلك في التاسعة مساءً.

القاهرة .. تفتتح فعاليات الملتقى الأول لفنون القاهرة التاريخية بعنوان (ليالي المقامات الروحية) ورشة سماع – حوار الأمكنة، بشارع المعز، وتستمر لمدة أسبوع، بمسرح بيت الشاعر بشارع المعز في تمام الساعة 9:30 مساءً، وذلك احتفالًا بشهر رمضان المعظم وبمرور عشرة سنوات على تأسيس فرقة سماع.

القاهرة .. يحيي المنشد محمود التهامي وفرقته أمسية ضمن فعاليات السهرات الرمضانية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية، في التاسعة والنصف مساءً على المسرح المكشوف.

القاهرة .. ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، عددا من الفعاليات الفنية والثقافية، في إطار احتفالات قطاع الصندوق بشهر رمضان الكريم، حيث يُقام بقصر الأمير طاز حفل “فرقة المصريين” بقيادة الفنان هاني شنودة، وذلك في التاسعة والنصف مساءً.

القاهرة .. يعقد المركز الثقافي الفرنسي ندوة بعنوان “الوهابية.. التاريخ والنظرية الآنية” في تمام الساعة الثامنة مساءً، يتحدث بها حمادي الرديسي.

الإسكندرية .. تنطلق فاعليات الدورة التاسعة عشر من المهرجان الدولي للفيلم القصير جدا، بالمعهد الثقافي الفرنسي بالإسكندرية.

القاهرة- تونس .. يلتقي المنتخب الأول لكرة القدم نظيره التونسي، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

المنصورة .. يستضيف المسرح المكشوف بحديقة قصر ثقافة الطفل بالمنصورة في التاسعة مساءً أمسية شعرية يتبعها حفل إنشاد ديني.

المنصورة .. ينظم بيت ثقافة بلقاس في التاسعة والنصف مساءً مسابقة ثقافية بمقر البيت، فيما يعقد بيت ثقافة أجا ندوة في التاسعة مساءً بمقر البيت تحت عنوان (رمضان الذي لا نعرفه).