أجندة "محيط" الإخبارية ليوم الأحد الموافق 11 يونيو 20172017-06-10 18:22:06
القاهرة .. تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؛ مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية المعروفة إعلاميًا بـ”اتفاقية تيران وصنافير”، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بالقاعة الرئيسية بمجلس الشورى سابقًا.
القاهرة .. يفتتح وزير الانتاج الحربي اللواء محمد العصار، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، محطة الطاقة الشمسية بجامعة القاهرة، التي تم بناؤها بالمدينة الجامعية للطلبة لتغذية 13 مبنى بها، بالإضافة إلى مبنى المجلس العربي للدراسات العليا بقدرة 660 كيلوات.
القاهرة .. تنعقد الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، برئاسة وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي؛ لاعتماد الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2017 /2018.
القاهرة .. يقوم وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي بتسليم وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة الشروق في العاشرة صباحا.
القاهرة .. تعقد المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الندوة الإقليمية حول “الخطاب الحقوقي في مواجهة التطرف والغلو الديني”، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، والرابطة العالمية لخريجي الأزهر، وبالشراكة مع وزارتي حقوق الإنسان والأوقاف لليمن.
القاهرة .. يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تُقدر بـ12.7 مليار جنيه، حيث تبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 273 يومًا، 6.2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 6.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا.
القاهرة .. يُقام حفل تأسيس أول شركة مساهمة تضم عشرات من شركات الدواء المصرية، وتهدف الشركة إلى زيادة صادرات الدواء والمستلزمات الطبية إلى الدول العربية والأفريقية.
القاهرة .. ينظم المجلس الأعلى للثقافة أمسية، ثقافية بعنوان “فرج فودة حضور رغم الغياب” بمناسبة مرور 25 عامًا على رحيل شهيد الفكر والرأي الدكتور فرج فودة، وذلك في التاسعة مساءً.
القاهرة .. تفتتح فعاليات الملتقى الأول لفنون القاهرة التاريخية بعنوان (ليالي المقامات الروحية) ورشة سماع – حوار الأمكنة، بشارع المعز، وتستمر لمدة أسبوع، بمسرح بيت الشاعر بشارع المعز في تمام الساعة 9:30 مساءً، وذلك احتفالًا بشهر رمضان المعظم وبمرور عشرة سنوات على تأسيس فرقة سماع.
القاهرة .. يحيي المنشد محمود التهامي وفرقته أمسية ضمن فعاليات السهرات الرمضانية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية، في التاسعة والنصف مساءً على المسرح المكشوف.
القاهرة .. ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، عددا من الفعاليات الفنية والثقافية، في إطار احتفالات قطاع الصندوق بشهر رمضان الكريم، حيث يُقام بقصر الأمير طاز حفل “فرقة المصريين” بقيادة الفنان هاني شنودة، وذلك في التاسعة والنصف مساءً.
القاهرة .. يعقد المركز الثقافي الفرنسي ندوة بعنوان “الوهابية.. التاريخ والنظرية الآنية” في تمام الساعة الثامنة مساءً، يتحدث بها حمادي الرديسي.
الإسكندرية .. تنطلق فاعليات الدورة التاسعة عشر من المهرجان الدولي للفيلم القصير جدا، بالمعهد الثقافي الفرنسي بالإسكندرية.
القاهرة- تونس .. يلتقي المنتخب الأول لكرة القدم نظيره التونسي، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.
المنصورة .. يستضيف المسرح المكشوف بحديقة قصر ثقافة الطفل بالمنصورة في التاسعة مساءً أمسية شعرية يتبعها حفل إنشاد ديني.
المنصورة .. ينظم بيت ثقافة بلقاس في التاسعة والنصف مساءً مسابقة ثقافية بمقر البيت، فيما يعقد بيت ثقافة أجا ندوة في التاسعة مساءً بمقر البيت تحت عنوان (رمضان الذي لا نعرفه).
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محافظ أسوان يوجه بسرعة احتواء تداعيات حريق محطة محولات كرم الديب
تابع محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي اليوم /السبت/ جهود احتواء تداعيات حريق محطة محولات كهرباء كرم الديب بمركز كوم أمبو للوقوف على الجهود الجارية من قبل المسئولين ...Sat, 10 Jun 2017 16:22:33 GMT
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كوريا الجنوبية تطبع الجلد البشري
استطاع علماء من كوريا الجنوبية، في سابقة هي الأولى من نوعها، استنساخ الجلد البشري باستخدام أحدث طرق الطباعة ثلاثية الأبعاد. ولتسهيل عملية الطباعة يتم استخدم آلية ...Sat, 10 Jun 2017 13:21:56 GMT
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الأمن الكويتي يستدعي 3 مواطنين ضمن قائمة الإرهاب العربية
استدعى جهاز أمن الدولة في الكويت الـ 3 كويتيين الذين وردت أسماؤهم ضمن قائمة الإرهاب التي أصدرتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين. وقالت صحيفة “القبس الكويتية ...Sat, 10 Jun 2017 07:37:01 GMT
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لبنان: إرجاء إقرار قانون جديد للانتخابات إلى 16 يونيو
قرر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، تأجيل الجلسة التشريعية المخصصة لإقرار قانون جديد للانتخابات إلى السادس عشر من حزيران/يونيو الجاري. ويشهد ...Sat, 10 Jun 2017 10:02:24 GMT
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السعودية تستعد لمواجهة صواريخ إيران
تعتزم المملكة العربية السعودية شراء منظومات صواريخ مضادة للصواريخ وأقمار صناعية للتجسس ووسائل حديثة لإدارة القوات المسلحة من الولايات المتحدة حسب مصادر إعلامية ...Sat, 10 Jun 2017 09:49:23 GMT
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أجندة "محيط" الإخبارية ليوم الأحد الموافق 11 يونيو 2017
القاهرة .. تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؛ مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية المعروفة إعلاميًا ...Sat, 10 Jun 2017 16:30:32 GMT
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يوسف القرضاوي.. رجل الأمير "النافذ" في قطر
يعد يوسف القرضاوي أحد أبرز المصنفين على القائمة التي أصدرتها الدول الأربع، السعودية والامارات والبحرين ومصر، بأسماء الأفراد والمؤسسات الإرهابية المحظورة ولها ...Sat, 10 Jun 2017 08:42:22 GMT
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تعرف على السبب الرئيسي لتصعيد السعودية هجمتها ضد قطر
كشفت مصادر أمريكية عما أسمته بـ”السبب الرئيسي” للتصعيد من قبل أمراء المملكة العربية السعودية ضد قطر. وقال، جيم جاتراس، المستشار السابق للحزب الجمهوري في مجلس ...Sat, 10 Jun 2017 08:39:34 GMT
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ترامب يخطط للقاء بوتين الشهر المقبلSat, 10 Jun 2017 08:10:31 GMT