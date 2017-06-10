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مستشارا رئيسة الوزراء البريطانية يعلنان استقالتهما من منصبيهما
وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي

مستشارا رئيسة الوزراء البريطانية يعلنان استقالتهما من منصبيهما

2017-06-10 18:17:29

أعلن مستشارا رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، المسئولين عن إعداد برنامجها الانتخابي نك تيموتي، وفيونا هيل، استقالتهما من منصبيهما بعد الانتخابات العامة التي خسر فيها المحافظون الأغلبية المطلقة في مجلس العموم.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم /السبت/ - أن هذه الاستقالة جاءت بعد أن طالب قياديون محافظون من ماي إقالة مستشاريها، وإلا فإنها ستواجه معارضة داخلية على زعامة الحزب وقيادة الحكومة.
ووصف أحد كبار شخصيات المحافظين البرنامج الذي أعده مستشارا ماي بأنه أسوأ برنامج انتخابي في التاريخ، فيما قالت ماي إنها ستبقى في منصبها رغم من عدم حصول حزبها على الأغلبية المطلقة.
وكان على المحافظين كسب 326 مقعدا لتشكيل حكومة دون تحالف، ولكنهم اليوم بحاجة إلى 8 مقاعد إضافية.
ويتوقع أن تعلن ماي حكومتها الجديدة بعد مفاوضات مع الحزب الديمقراطي الوحدوي الذي حصل على 10 مقاعد، والذي تتعرض لانتقادات بسبب اتفاقها المبدئي معه.

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