كشف قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت اليوم السبت، عن حصيلة خسائر تنظيم “داعش” في معركة انتزاع حي الزنجيلي غربي الموصل، من قبضة التنظيم.

وقال جودت - حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن قطعات الشرطة الاتحادية حررت حي الزنجيلي بعد معارك شرسة أسفرت عن مقتل المئات من عناصر تنظيم “داعش” بينهم 49 قناصا و22 انتحاريا، بالإضافة إلى تدمير 40 دراجة نارية و27 سلاحا مضادا للطائرات و40 مركبة مفخخة.

وأضاف القائد العسكري أنه تم “تدمير مفرزة هاون 15 وتفجير 150 عبوة ناسفة والاستيلاء على 525 صاروخا متنوعا و4 معامل لتصنيع الصواريخ والعبوات الناسفة والمركبات و50 منظومة اتصالات لاسلكية”.

وكانت قوات الشرطة الاتحادية استكملت تحرير حي الزنجيلي بالكامل من قبضة تنظيم “داعش” - في وقت سابق - وشرعت في عملية واسعة لإزالة الألغام والأفخاخ.