نقلت قناة (سكاي نيوز بالعربية) عن مصادر ليبية أن رئيس بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار نجا من محاولة اغتيال خلال استهداف موكبه بسيارة مفخخة اليوم السبت.

كان عبد الرحمن العبار عميد بلدية بنغازي قد أكد مؤخرا أن الحرب على ليبيا ليست عسكرية فقط ولكن اقتصادية أيضا قائهلا: “هناك دول ترعى الحرب ضد ليبيا على رأسها قطر التي حاولت استنزاف خيرات ليبيا وأموالها من نفط وغاز وحاولت أن تضع قبضتها على ليبيا لكن فوتنا عليها الفرصة”.