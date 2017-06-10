أحبطت قوات الأمن العراقية اليوم السبت هجوما لتنظيم داعش الإرهابي شمالي محافظة ديالي في محاولة لاستهداف سد العظيم.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، في بيان لها أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية، أن قوات الأمن أحبطت هجوما لزورق يحمل ثلاثة انتحاريين من تنظيم داعش حاولوا استهداف سد العظيم في محافظة ديالى.

وأفادت مصادر أمنية، وفقا للقناة، بأن تنظيم داعش شن هجومين متفرقين شمالي محافظة صلاح الدين، موضحة أن الهجوم الأول استهدف ميليشيات الحشد الشعبي في سلسلة جبال مكحول..والآخر على قضاء الشرقاط في محاولة لقطع طرق إمدادات قوات الأمن في الموصل.