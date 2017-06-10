



تابع محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي اليوم /السبت/ جهود احتواء تداعيات حريق محطة محولات كهرباء كرم الديب بمركز كوم أمبو للوقوف على الجهود الجارية من قبل المسئولين والفنيين بقطاعي توزيع ونقل الكهرباء لإصلاح المحطة وعودتها للعمل بكامل طاقتها مرة أخرى، عقب تعرضها الى حريق ضخم صباح اليوم.

وأطمأن محافظ أسوان خلال تفقده للمحطة التى تعرضت للحريق على استمرار التغذية الكهربائية للمرافق العامة والحيوية سواء مستشفيات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى، بجانب المخابز البلدية، ووجه رئيس مدينة كوم أمبو بالتنسيق مع مديرية التموين بتحويل أي حصص من الدقيق المخصص للمخابز بالمناطق التى تعانى من إنقطاع الكهرباء إلى المخابز التي تعمل حالياً بالمناطق الموصل لها تيار كهربائى بهدف توفير الخبز للمواطنين بالشكل المطلوب بمختلف أنحاء مركز ومدينة كوم أمبو.

واستمع المحافظ لشرح مفصل من المختصين عن موقف الأعمال الجارية لإصلاح محولات محطة كهرباء كرم الديب، وعقب ذلك تفقد حجازى موقع المحطة الجديدة الجارى إنشاؤها بجوار المحطة القديمة بكرم الديب ومن المقرر دخولها الخدمة بعد 5 أشهر حيث يتم إنشاؤها من خلال شركة النقل بتكلفة 180 مليون جنيه على مساحة 22500 م2 وبقدرة 160 ميجا فولت أمبير مما سيضاعف الطاقة المنتجة لتغذية كافة أنحاء مدينة ومركز كوم أمبو.

وشدد المحافظ على جميع المسئولين التنفيذيين بمواصلة عملية الإصلاح بموقع العمل حتى تعمل المحطة بكامل طاقتها وتستعيد مهمتها في توصيل التيار الكهربائى لجميع قرى ومناطق كوم أمبو، مطالباً بالإسراع في الإنتهاء من إنشاء المحطة الجديدة لتدخل الخدمة في موعد غايته أول أكتوبر 2017 مع ضرورة قيام الجهات المعنية بتقديم كافة التسهيلات لتوصيل الخطوط المغذية للمحطة الجديدة من 4 أبراج للضغط العالي.

بدوره، أكد المهندس صلاح عزت نائب رئيس مجلس إدارة شركة نقل الكهرباء بجنوب الصعيد أن سبب الحريق يرجع لزيادة الأحمال نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وعدم قدرة مهمات المحطة على ذلك والتي تصل طاقتها إلى 33 ك ف / 11 ك . ف وهى تتغذى من الخط الرئيسى لأبراج الضغط العالى فى الجانب الغربى للنيل، وتضم المحطة 3 محولات رئيسية إحداهما بطاقة 20 ميجا وات والأثنين الأخرين بطاقة 12.5 ميجاوات لكل منهما.

وأشار إلى أنه تم بالتنسيق مع قطاع التوزيع توفير خطة بديلة لتوزيع الأحمال على محطات المحولات الأخرى مثل محطة كلابشة والنقرة وبالفعل تم توصيل الأحمال للمرافق العامة والحيوية، فيما جاري توصيل محول قدرة 20 ميجا وات لتغذية غرب مدينة كوم امبو حيث سيتم توفير التيار الكهربائي لكافة أرجاء كوم أمبو مساء اليوم عقب الإفطار، وبالتوازي سيتم تغيير باقى المهمات والمعدات التي حدث بها الإتلاف نتيجة الحريق

فيما أوضح الدكتور محمد رشدى رئيس قطاع توزيع كهرباء أسوان بأن الحريق الذى حدث بمحطة محولات كهرباء كرم الديب بكوم أمبو لم يسفر عن وجود أية إصابات أو خسائر فى الأرواح للعاملين بالمحطة، وأن المحطة تخدم مركز ومدينة كوم أمبو من خلال توزيع جهودها على 3 لوحات رئيسية هى لوحة توزيع شكرى ومحطة محولات رؤوف ولوحة توزيع شرق المدينة.

ولفت إلى أنه فور حدوث الحريق تم وضع خطة بديلة لإستمرار التيار الكهربائى بمختلف أنحاء مدينة ومركز كوم أمبو من خلال تنفيذ عملية تخفيف الأحمال والمناورة بين المناطق السكنية والقرى المختلفة مع تأمين استمرارية انتظام التغذية الكهربائية للمرافق العامة والحيوية لحين انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة حتى يتسنى عمل المحطة بكامل طاقتها.